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Espreso.tvОбщество#KyivNotKiev: международная организация начала корректно писать название украинской столицы

#KyivNotKiev: международная организация начала корректно писать название украинской столицы

Подготовительная комиссия Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний присоединилась к кампании по корректной транслитерации названий украинских городов

Об этом говорится на странице CorrectUA в Facebook.

"В рамках CorrectUA Подготовительная комиссия Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний будет использовать корректное название столицы Kyiv", - говорится в сообщении.

Напомним, что с октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).

 

 

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