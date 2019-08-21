#KyivNotKiev: международная организация начала корректно писать название украинской столицы
21 августа, 2019, 16:27
Подготовительная комиссия Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний присоединилась к кампании по корректной транслитерации названий украинских городов
Об этом говорится на странице CorrectUA в Facebook.
"В рамках CorrectUA Подготовительная комиссия Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний будет использовать корректное название столицы Kyiv", - говорится в сообщении.
Напомним, что с октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики