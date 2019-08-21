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Espreso.tvОбществоК партии "ЕС" присоединились двое самовыдвиженцев - СМИ

К партии "ЕС" присоединились двое самовыдвиженцев - СМИ

К фракции партии "Европейская солидарность" присоединились двое самовыдвиженцев - Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский

Об этом сообщает "Украинская правда".

По данным издания, во фракцию бывшего президента Петра Порошенко присоединились Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский.

Стоит отметить, что фракции "ЕС" в сессионном зале выделили 29 мест, но 2 из них "резервные".

Также запасные места в зале получили фракции "Голос" (1 место) и "Батькивщина" (2 места).

Для внефракционных депутатов отведено 55 мест.

В дополнение, между фракциями "ЕС", "Голоса" и "Батькивщины" будут полосы пустых мест. Эти пробелы будут сделаны за счет мест, которые предусматривались для депутатов-"мажоритарщиков", которые должны были бы избираться в округах в оккупированном Крыму и на Донбассе.

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