К партии "ЕС" присоединились двое самовыдвиженцев - СМИ
21 августа, 2019, 15:25
К фракции партии "Европейская солидарность" присоединились двое самовыдвиженцев - Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский
Об этом сообщает "Украинская правда".
По данным издания, во фракцию бывшего президента Петра Порошенко присоединились Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский.
Стоит отметить, что фракции "ЕС" в сессионном зале выделили 29 мест, но 2 из них "резервные".
Также запасные места в зале получили фракции "Голос" (1 место) и "Батькивщина" (2 места).
Для внефракционных депутатов отведено 55 мест.
В дополнение, между фракциями "ЕС", "Голоса" и "Батькивщины" будут полосы пустых мест. Эти пробелы будут сделаны за счет мест, которые предусматривались для депутатов-"мажоритарщиков", которые должны были бы избираться в округах в оккупированном Крыму и на Донбассе.
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