Гуцулы просят Зеленского сохранить Верховинский район

21 августа, 2019, 18:33

На сайте Президента зарегистрировали петицию о сохранении Верховинского района Ивано-Франковской области как отдельной административно-территориальной единицы

Об этом говорится на сайте президента.

Петицию зарегистрировал Иван Зеленчук - соучредитель ОО "Верховенский центр исследования и развития Гуцульщины", старший научный сотрудник филиала "Гуцульщина" Национального научно-исследовательского института украиноведения.

Автор петиции обращает внимание на то, что в Верховинском районе находится более 100 высоких гор высотой свыше 1500 метров над уровнем моря, что делает его самым многогорным районом Украины. Кроме того, Верховинский район - пограничный район Украины (протяженность государственной границы 50 км).

"И поэтому для него должен быть специфический, стратегически взвешенный государственный подход", - говорится в петиции.

В проект Закона Украины "О принципах административно-территориального устройства Украины" предусмотрено, что район - административно-территориальная единица, состоящая из громад, общая численность населения которых составляет не менее 150,0 тыс. жителей, однако на территориях с плотностью населения менее средней плотности населения соответствующей области район может иметь меньшее количество жителей, если площадь такого района превышает среднюю площадь района по области.

"Именно Верховинский район имеет плотность населения, меньше средней по области, а площадь большую, чем средняя по области, что соответствует нормам указанного проекта закона, который позволяет сохранить статус его как отдельного района", - отмечает автор петиции.

Также он просит учесть опыт стран Европы, в частности Польши, где сохранены два горных уезда: Бещадский (население 22 тыс. чел., площадь 1139 кв. км) и Лиски (население 26,5 тыс. чел., площадь 834,9 кв. км).

"Мы полностью отвечаем их критериям, структуре и конфигурации (население 30 тыс. человек, площадь 1,3 тыс. кв. км). Населенные пункты Верховинского района, расположенны в горной и высокогорной местности, лишены необходимой социальной инфраструктуры - системы социально-бытового обслуживания, связи, транспортной доступности (в высокогорье автомобильные дороги вообще отсутствуют). Немалые проблемы существуют с энергообеспечением Верховинского района. В Верховинском районе расстояние до центра предоставления административных услуг достигает 30-80 км (в случае объединения районов достигать 100-180 км и более). Просим обратить Ваше внимание на нерациональный одинаковый подход к реформированию районов в равнинных и горных районах Украины", - говорится в петиции.

Зеленчук просит президента дать поручение Кабинету Министров Украины при разработке нового административно-территориального устройства принять "взвешенное государственное решение, которое позволит сохранить Верховинский район как отдельную административно-территориальную единицу Украины".

С полным текстом петиции можно ознакомиться здесь.

Сейчас петиция набрала всего 16 голосов из 25 тысяч необходимых.

На прошлой неделе вицепремьер-министр Украины Геннадий Зубко обнародовал проект административно-территориального устройства субрегионального уровня Ивано-Франковской области. По этому проекту на Прикарпатье будет пять объединенных районов Ивано-Франковский, Кольский, Коломыйский, Косовский, Надвирнянский. Нынешний Верховинский район войдет в Косовский.