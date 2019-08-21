Германия о войне на Донбассе: появилась надежда на свет в конце туннеля

21 августа, 2019, 12:46

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал Россию к конструктивной позиции в переговорах по Донбассу и считает, что в этом вопросе наконец появилась "надежда на свет в конце тоннеля"

Об этом немецкий чиновник заявил в среду, 21 августа, перед отлетом в Москву, где он встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Наконец появилась надежда на свет в конце туннеля в таких вопросах, как режим прекращения огня, отвод войск и воплощение минских договоренностей. Теперь все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действий, иначе в этом конфликте и в дальнейшем будут гибнуть люди", - цитирует Мааса DW.

Комментируя состояние германо-российских отношений, Маас признал наличие "принципиально разных взглядов во многих сферах" между Берлином и Москвой.

"Мы должны говорить об этом, ведь только при условии привлечения Москвы к важным международным темам можно достичь результатов", - отметил Маас.

По его словам, для этого нужны прямые переговоры и откровенный диалог.

Визит Мааса в Москву происходит на фоне смягчения риторики западных лидеров по РФ.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.

Позже стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию в G8 в 2020 году