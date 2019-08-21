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Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Черноморца" раскритиковал Украину

Экс-игрок "Черноморца" раскритиковал Украину


фото: sport.ua
Испанец Сито Риера, который играл в "Черноморце" Григорчука, не слишком хорошо отзывается об Украине

Об этом сообщает AS.

Экс-форвард одесского "Черноморца" испанец Сито Риера пообщался с местными журналистами перед матчем квалификации Лиги Европы "Эспаньол" - "Заря".

"Я хорошо помню свои последние дни в Украине. Внезапно мы услышали о вспышках конфликта. Одесса находилась всего в двухстах километрах от того места. Возможно, нам нужно было просто подождать, но у тренера уже были сумки в машине. Я позвонил семье, мы взяли билеты на первый же рейс в Турцию", - признался испанский футболист.

Заметим, что легионер не слишком хорошо отозвался об Украине.

"Украина в упадке. Есть только два города, в которых вы можете хорошо жить, один из них - Одесса. Это как украинская Ибица с пляжем. Люди в Украине очень закрыты. У них проблемы с раскрытием себя. Нужно быть психологически сильным, чтобы адаптироваться", - выразил свое мнение Риера.

Cито Риера выступал в составе "Черноморца" с 2012 по 2014 год, провел 54 матча, забил 4 гола и отдал 12 ассистов.

 

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