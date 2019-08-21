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Espreso.tvОбществоДТП с Range Rover в центре Киева: в машине был "конюх" Януковича Згара, - СМИ

ДТП с Range Rover в центре Киева: в машине был "конюх" Януковича Згара, - СМИ

19 августа в центре Киева Range Rover врезался в толпу пешеходов

Об этом пишет Информатор.

Отмечается, что одного из двух мужчин, которые вышли из внедорожника, зовут Константин Згара.

"Эту фамилию не раз упоминали в СМИ, называя его "владельцем лошадей Януковича" и "криминальным авторитетом Ахметова". В открытом доступе сказано, что Константин Згара обладает конным заводом "Миллениум" в Мариуполе, где, по слухам, находятся лошади Виктора Януковича и олигарха Онищенко. Также в открытом доступе есть информация, что Константин Згара является председателем "Жокей-клуба" Украина", - написал Информатор.

Сообщается, что очевидцы аварии рассказали, что после наезда на пешеходов из Range Rover вышли двое мужчин через водительскую дверь, а потому мнения людей о том, кто управлял автомобилем, разошлись.

Также журналисты заметили, что на месте происшествия стояла одна карета скорой помощи, которая оказывала помощь пострадавшей девушке, а затем к перекрестку подъехала еще одна бригада медиков, хотя все, кто получил травмы, уже были госпитализированы.

"Из собственных источников нам стало известно, что это была частная скорая помощь, которую вызвал Константин Згара", - говорится в сообщении Информатор.

"Потом подошли ко второму человеку, который, по словам свидетелей, также вышел из Range Rover. Он нам четко сказал, что сидел за рулем внедорожника в момент аварии, а бизнесмен из Мариуполя - пассажиром. Кто на самом деле управлял внедорожником и другие детали того, что произошло устанавливает следствие", - рассказали журналисты.

Напомним, что в результате этого ДТП пять человек получили различные травмы.

 

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