ДТП с Range Rover в центре Киева: в машине был "конюх" Януковича Згара, - СМИ
Об этом пишет Информатор.
Отмечается, что одного из двух мужчин, которые вышли из внедорожника, зовут Константин Згара.
"Эту фамилию не раз упоминали в СМИ, называя его "владельцем лошадей Януковича" и "криминальным авторитетом Ахметова". В открытом доступе сказано, что Константин Згара обладает конным заводом "Миллениум" в Мариуполе, где, по слухам, находятся лошади Виктора Януковича и олигарха Онищенко. Также в открытом доступе есть информация, что Константин Згара является председателем "Жокей-клуба" Украина", - написал Информатор.
Сообщается, что очевидцы аварии рассказали, что после наезда на пешеходов из Range Rover вышли двое мужчин через водительскую дверь, а потому мнения людей о том, кто управлял автомобилем, разошлись.
Также журналисты заметили, что на месте происшествия стояла одна карета скорой помощи, которая оказывала помощь пострадавшей девушке, а затем к перекрестку подъехала еще одна бригада медиков, хотя все, кто получил травмы, уже были госпитализированы.
"Из собственных источников нам стало известно, что это была частная скорая помощь, которую вызвал Константин Згара", - говорится в сообщении Информатор.
"Потом подошли ко второму человеку, который, по словам свидетелей, также вышел из Range Rover. Он нам четко сказал, что сидел за рулем внедорожника в момент аварии, а бизнесмен из Мариуполя - пассажиром. Кто на самом деле управлял внедорожником и другие детали того, что произошло устанавливает следствие", - рассказали журналисты.
Напомним, что в результате этого ДТП пять человек получили различные травмы.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики