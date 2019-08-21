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Espreso.tvМирДевушке Джонсона отказали во въезде в США, - СМИ

Девушке Джонсона отказали во въезде в США, - СМИ

Девушке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Керри Саймондс, которая должна была на несколько дней поехать в командировку в США, отказали во въезде
Об этом сообщает Mirror .

"Девушке Бориса Джонсона Керри Саймондс отказали в визе для посещения США", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 31-летняя Саймондс работает консультантом компании Oceana, экологической группы с США, которая занимается защитой мирового океана.

По мнению подруги Джонсона, отказ во въезде в США может быть связан с ее прошлогодней пятидневной командировкой в Сомалиленд. Эта беспокойная из-за политических беспорядков страна не имеет дипотношений с США.

Там Саймондс встречалась с самопровозглашенным президентом страны Мусой Бихи Абди, чтобы обсудить проблемы женщин и загрязнения моря.

Для того, чтобы осуществить безвизовую краткосрочную поездку в США, Саймондс, как гражданка Великобритании, должна была пройти регистрацию в электронной системе авторизации путешествий (ESTA). Однако, если она делала это, система могла автоматически отказать девушке, учитывая ее историю поездок.

Как отмечается, Саймондс, скорее всего, придется лично посетить посольство США в Британию, чтобы оформить официальную визу для поездки в Соединенные Штаты.

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