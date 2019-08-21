Десантно-штурмовые войска получили нового командующего вместо избранного депутатом Забродского

21 августа, 2019, 10:31

Новым командующим десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины назначен генерал-майор Евгений Мойсюк

Об этом сообщил в Facebook министр обороны Украины Степан Полторак.

Предыдущий командующий генерал-лейтенант Михаил Забродский ушел с поста в связи с избранием в Верховную Раду от партии "Европейская солидарность".

"По результатам проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, командующего десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Михаила Забродского прикомандировано в Верховную Раду Украины. Спасибо за службу генералу Забродскому и искренне желаю свершений уже на другие ниве - законодательной! Поздравляю с назначением командующим Десантно -штурмових войск ВСУ генерал-майора Евгения Мойсюка! " - написал Полторак.

Министр обороны отметил, что новый командующий ДШВ имеет опыт по защите территориальной целостности Украины.

"Он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, поэтому уверен - его опыт позволит развивать и укреплять потенциал десантно-штурмовой войск. Желаю выдержки, сил и мудрости при принятии решений!" - добавил Полторак.

До нового назначения Евгений Мойсюк занимал должность первого заместителя командующего ДШВ ВСУ. С декабря 2014 года непосредственно руководил обороной Донецкого аэропорта, а после полного уничтожения оккупантами здания аэропорта - выводом личного состава. В 2014-2018 годах командовал 81-й аэромобильной бригадой.