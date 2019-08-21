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Espreso.tvОбществоЦИК зарегистрировала еще 83 нардепов

ЦИК зарегистрировала еще 83 нардепов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 83 народных депутатов, избранных на внеочередных парламентских выборах 21 июля

Решение приняли в ходе сегодняшнего заседания, сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Среди них: 47 - избраны по партийным спискам, а 36 - мажоритарщики.

По состоянию на 21 августа уже есть 321 зарегистрированный нардеп.

 

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