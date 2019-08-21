ЦИК зарегистрировала еще 83 нардепов
21 августа, 2019, 15:37
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 83 народных депутатов, избранных на внеочередных парламентских выборах 21 июля
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