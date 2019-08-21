Бобовые, ягоды и молочные продукты: в Минздраве рассказали, как привлечь школьников к здоровому питанию

21 августа, 2019, 15:24

Достаточное количество питательных веществ и правильная культура питания уберегут ребенка от многочисленных болезней и сделают его бодрее и внимательнее

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

Отмечается, что общее количество учащихся, которые полностью отказываются от завтрака в течение обучения увеличивается почти втрое - с 5,9% до 17,2%. В рационе питания школьников появляется больше фаст-фуда, бесполезных снеков и сладостей.

Вот несколько советов от специалистов Центра общественного здоровья, которые помогут составить здоровое меню для детей:

акцентируйте внимание на овощах и бобовых - они составляют почти половину объема дневного рациона;

cледите, чтобы ребенок ежедневно употребляла фрукты и ягоды (около 1/6 от объема дневного рациона)

употребляйте молочные и кисломолочные продукты;

в небольших порциях употребляйте цельнозерновые продукты, семена и орехи;

в течение недели готовьте рыбу (три и более раз в неделю) и мясо (преимущественно птицы и кролика), всего животные белковые продукты составляют 1/6 от объема дневного рациона;

минимизируйте количество соли и сахара:

Также отмечается необходимость следить за водным балансом школьника: ребенок должен получать достаточно жидкости и пить по графику, а ориентируясь на чувство жажды, но не менее 5-8 стаканов чистой питьевой воды ежедневно для детей школьного возраста. Сок, компот, морс, сладкий чай, кофе, какао не заменяют чистую питьевую воду.