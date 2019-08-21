Бобовые, ягоды и молочные продукты: в Минздраве рассказали, как привлечь школьников к здоровому питанию
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.
Отмечается, что общее количество учащихся, которые полностью отказываются от завтрака в течение обучения увеличивается почти втрое - с 5,9% до 17,2%. В рационе питания школьников появляется больше фаст-фуда, бесполезных снеков и сладостей.
Вот несколько советов от специалистов Центра общественного здоровья, которые помогут составить здоровое меню для детей:
- акцентируйте внимание на овощах и бобовых - они составляют почти половину объема дневного рациона;
- cледите, чтобы ребенок ежедневно употребляла фрукты и ягоды (около 1/6 от объема дневного рациона)
- употребляйте молочные и кисломолочные продукты;
- в небольших порциях употребляйте цельнозерновые продукты, семена и орехи;
- в течение недели готовьте рыбу (три и более раз в неделю) и мясо (преимущественно птицы и кролика), всего животные белковые продукты составляют 1/6 от объема дневного рациона;
- минимизируйте количество соли и сахара:
Также отмечается необходимость следить за водным балансом школьника: ребенок должен получать достаточно жидкости и пить по графику, а ориентируясь на чувство жажды, но не менее 5-8 стаканов чистой питьевой воды ежедневно для детей школьного возраста. Сок, компот, морс, сладкий чай, кофе, какао не заменяют чистую питьевую воду.
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