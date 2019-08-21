Бекирова осмотрели врачи, - Денисова
Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
"Только адвокат Эдема Бекирова сообщил, что сегодня его подзащитный, который содержится в Симферопольском СИЗО, был доставлен в больницу им. Семашко. Его осмотрели эндокринолог, невролог, кардиолог, а также были взяты анализы крови и мочи. Во вторник, 27 августа, ожидается госпитализация Бекирова в Республиканскую больницу неврологии гражданского типа для дальнейшего стационарного обследования, которое продлится 7-8 дней", - написала она.
Денисова добавила, что по результатам обследований будет созвана врачебная комиссия, которая должна определить, может ли Бекиров находиться в СИЗО.
"Надеюсь, что по результатам обследований Эдему Бекирову будет оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме, а также удастся изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест", - написала Денисова.
Также Денисова надеется, что "поскольку проведение этих обследований инициирует правительство РФ, то можно говорить о выполнении второго решения Европейского суда по правам человека по крымскому татарину Эдему Бекирову".
Кроме того, Денисова вновь призвала международное сообщество держать дело господина Бекирова под наблюдением и не допускать нарушения его прав и свобод.
- Напомним, 12 декабря 2018 года на въезде в оккупированный Крым ФСБ задержала жителя Новоалексеевка Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. В дальнейшем оккупационный суд Симферополя арестовал активиста.
- Оккупанты обвиняют Бекирова в хранении и перевозке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.
- Бекиров имеет инвалидность первой группы, болеет сахарным диабетом и передвигается с помощью протеза ноги. В января 2018 года Бекиров пережил сложную операцию на сердце, во время которой ему установили 4 шунта.
- Жена Бекирова сообщила, что он заболел воспалением легких.
- ЕСПЧ обязал РФ допустить к тяжелобольному политзаключенному Бекирову независимых врачей.
- В начале августа тяжелобольной активист Эдем Бекиров написал заявление о том, что объявит голодовку в случае перевода его в Красноперекопск.
- 8 августа Крымский "суд" продлил арест Бекирова.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики