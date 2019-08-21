Бекирова осмотрели врачи, - Денисова

21 августа, 2019, 19:30

21 августа незаконно обвиняемого в хранении боеприпасов Эдема Бекирова осмотрели врачи в больнице им. Семашко

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Только адвокат Эдема Бекирова сообщил, что сегодня его подзащитный, который содержится в Симферопольском СИЗО, был доставлен в больницу им. Семашко. Его осмотрели эндокринолог, невролог, кардиолог, а также были взяты анализы крови и мочи. Во вторник, 27 августа, ожидается госпитализация Бекирова в Республиканскую больницу неврологии гражданского типа для дальнейшего стационарного обследования, которое продлится 7-8 дней", - написала она.

Денисова добавила, что по результатам обследований будет созвана врачебная комиссия, которая должна определить, может ли Бекиров находиться в СИЗО.

"Надеюсь, что по результатам обследований Эдему Бекирову будет оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме, а также удастся изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест", - написала Денисова.

Также Денисова надеется, что "поскольку проведение этих обследований инициирует правительство РФ, то можно говорить о выполнении второго решения Европейского суда по правам человека по крымскому татарину Эдему Бекирову".

Кроме того, Денисова вновь призвала международное сообщество держать дело господина Бекирова под наблюдением и не допускать нарушения его прав и свобод.