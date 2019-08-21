Ассистентку Роберта Де Ниро уволили, потому что она вместо работы за 4 дня пересмотрела 55 серий сериала "Друзья"
Об этом пишет BBC .
Canal Productions требует, чтобы Чейс Робинсон выплатила им около $6 млн компенсации.
Авторы иска утверждают, в частности, что женщина злоупотребляла корпоративными средствами, самовольно тратила бонусные мили Роберта де Ниро для собственных авиаперелетов, редко появлялась в офисе, а когда появлялась - смотрела сериалы.
Отмечается, что в 2008 году ее приняли на должность ассистентки Роберта Де Ниро.
В иске говорится, что Чейс Робинсон проводила "астрономическое количество времени" на рабочем месте за просмотром Netflix.
В январе она за 4 рабочих дня пересмотрела 55 эпизодов сериала "Друзья". В марте - 20 эпизодов сериала "Замедленное развитие" и 10 серий "Шиттс Крик".
Ранее сообщалось, что в США ищут фаната, который за $1 тыс. будет смотреть сериал "Друзья" 25 часов без перерыва.
В течение 25 часов можно посмотреть примерно треть эпизодов сериала "Друзья". В ходе просмотра фанат "Друзей" должен делать посты в Twitter и публиковать фото со своими друзьями.
После прохождения челленджа участник получит денежное вознаграждение, а также подписку на Netflix на 12 месяцев.
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