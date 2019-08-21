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Espreso.tvОбществоАссистентку Роберта Де Ниро уволили, потому что она вместо работы за 4 дня пересмотрела 55 серий сериала "Друзья"

Ассистентку Роберта Де Ниро уволили, потому что она вместо работы за 4 дня пересмотрела 55 серий сериала "Друзья"

Продюсерская компания Роберта Де Ниро Canal Productions подала в суд на свою бывшую сотрудницу с обвинением в нецелевом использовании средств фирмы и просмотре сериалов вместо работы

Об этом пишет BBC .

Canal Productions требует, чтобы Чейс Робинсон выплатила им около $6 млн компенсации.

Авторы иска утверждают, в частности, что женщина злоупотребляла корпоративными средствами, самовольно тратила бонусные мили Роберта де Ниро для собственных авиаперелетов, редко появлялась в офисе, а когда появлялась - смотрела сериалы.

Отмечается, что в 2008 году ее приняли на должность ассистентки Роберта Де Ниро.

В иске говорится, что Чейс Робинсон проводила "астрономическое количество времени" на рабочем месте за просмотром Netflix.

В январе она за 4 рабочих дня пересмотрела 55 эпизодов сериала "Друзья". В марте - 20 эпизодов сериала "Замедленное развитие" и 10 серий "Шиттс Крик".

Ранее сообщалось, что в США ищут фаната, который за $1 тыс. будет смотреть сериал "Друзья" 25 часов без перерыва.

В течение 25 часов можно посмотреть примерно треть эпизодов сериала "Друзья". В ходе просмотра фанат "Друзей" должен делать посты в Twitter и публиковать фото со своими друзьями.

После прохождения челленджа участник получит денежное вознаграждение, а также подписку на Netflix на 12 месяцев.

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