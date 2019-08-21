26 августа банки работать не будут, - НБУ
21 августа, 2019, 10:27
Национальный банк напомнил, что понедельник, 26 августа 2019 года, является нерабочим днем украинской банковской системы
Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook .
"Планируя грядущие выходные, помните, что понедельник, 26 августа 2019 года, является нерабочим днем украинской банковской системы", - говорится в сообщении.
Однако несмотря на это, банки обязаны должным образом организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различных номиналов.
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