26 августа банки работать не будут, - НБУ

21 августа, 2019, 10:27

Национальный банк напомнил, что понедельник, 26 августа 2019 года, является нерабочим днем украинской банковской системы

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook .

"Планируя грядущие выходные, помните, что понедельник, 26 августа 2019 года, является нерабочим днем украинской банковской системы", - говорится в сообщении.

Однако несмотря на это, банки обязаны должным образом организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различных номиналов.