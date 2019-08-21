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Espreso.tvОбщество26 августа банки работать не будут, - НБУ

26 августа банки работать не будут, - НБУ

Национальный банк напомнил, что понедельник, 26 августа 2019 года, является нерабочим днем украинской банковской системы

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook .

"Планируя грядущие выходные, помните, что понедельник, 26 августа 2019 года, является нерабочим днем украинской банковской системы", - говорится в сообщении.

Однако несмотря на это, банки обязаны должным образом организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различных номиналов.

 

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