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Espreso.tvОбществоЗа сообщение о коррупции планируют платить 10% от суммы взятки, - Рябошапка

За сообщение о коррупции планируют платить 10% от суммы взятки, - Рябошапка

Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду проекты законов, которые предусматривают для обличителей коррупции материальное вознаграждение до 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки)

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, сообщает пресс-служба президента.

Как отметил Рябошапка, проекты законов, которые готовятся регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, процедуры рассмотрения таких сообщений, права и гарантии защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации.

"Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования обличителей", - сказал Рябошапка.

Ранее Рябошапка рассказал, что команда Зеленского готовит концепцию переходного правосудия для реинтеграции Крыма и Донбасса.

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