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Espreso.tvСпортИзвестный украинский форвард перешел в чемпионат Сербии

Известный украинский форвард перешел в чемпионат Сербии


фото: fkvozdovac.rs
Экс-игрок сборной Украины Марко Девич перешел в сербский "Вождовоц"

Об этом сообщает официальный сайт сербского клуба.

Натурализованный экс- игрок сборной Украины Марко Девич перешел в чемпионат Сербии. Новой командой футболиста стал "Вождовоц". Клуб назвал этот переход "трансфером лета".

Прошлый сезон нападающий провел в Азербайджане, в составе "Сабаха", сыграл 21 матч и 8 раз забивал в ворота соперников.

Марко Девич известен по выступлениям за харьковский "Металлист" и сборную Украины.

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