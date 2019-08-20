Известный украинский форвард перешел в чемпионат Сербии

20 августа, 2019, 12:37

Экс-игрок сборной Украины Марко Девич перешел в сербский "Вождовоц"

Об этом сообщает официальный сайт сербского клуба.

Натурализованный экс- игрок сборной Украины Марко Девич перешел в чемпионат Сербии. Новой командой футболиста стал "Вождовоц". Клуб назвал этот переход "трансфером лета".

Прошлый сезон нападающий провел в Азербайджане, в составе "Сабаха", сыграл 21 матч и 8 раз забивал в ворота соперников.

Марко Девич известен по выступлениям за харьковский "Металлист" и сборную Украины.