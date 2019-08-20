Известный украинский форвард перешел в чемпионат Сербии
20 августа, 2019, 12:37
Экс-игрок сборной Украины Марко Девич перешел в сербский "Вождовоц"
Об этом сообщает официальный сайт сербского клуба.
Натурализованный экс- игрок сборной Украины Марко Девич перешел в чемпионат Сербии. Новой командой футболиста стал "Вождовоц". Клуб назвал этот переход "трансфером лета".
Прошлый сезон нападающий провел в Азербайджане, в составе "Сабаха", сыграл 21 матч и 8 раз забивал в ворота соперников.
Марко Девич известен по выступлениям за харьковский "Металлист" и сборную Украины.
- В 2014-2017 годах Марко Девич выступал в чемпионате России .
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