Известный французский футболист выбрал чемпионат Италии вместо России
20 августа, 2019, 16:14
Француз Франк Рибери решил продолжить карьеру в "Фиорентине", отказавшись от предложения московского "Локомотива"
Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Gianluca Di Marzio.
Экс-игрок мюнхенской "Баварии" и сборной Франции в ближайшее время подпишет контракт с "Фиорентиной" и проигнорирует предложение московского "Локомотива".
По информации источника, стороны согласовали двухлетний контракт с зарплатой в размере 4 млн евро в год. 36-летний француз должен завтра прибыть во Флоренцию для прохождения медицинских тестов.
Франк Рибери провел 425 матча в составе мюнхенской "Баварии", забил 124 мяча и отдал 182 голевые передачи.
- 8 мая 36-летнего полузащитника "Баварии" Франка Рибери сватали в команду из Австралии.
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