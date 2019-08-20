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Espreso.tvСпортИзвестный французский футболист выбрал чемпионат Италии вместо России

Известный французский футболист выбрал чемпионат Италии вместо России


фото: sportsdaily.сom
Француз Франк Рибери решил продолжить карьеру в "Фиорентине", отказавшись от предложения московского "Локомотива"

Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Gianluca Di Marzio.

Экс-игрок мюнхенской "Баварии" и сборной Франции в ближайшее время подпишет контракт с "Фиорентиной" и проигнорирует предложение московского "Локомотива".

По информации источника, стороны согласовали двухлетний контракт с зарплатой в размере 4 млн евро в год. 36-летний француз должен завтра прибыть во Флоренцию для прохождения медицинских тестов.

Франк Рибери провел 425 матча в составе мюнхенской "Баварии", забил 124 мяча и отдал 182 голевые передачи.

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