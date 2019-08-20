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Espreso.tvОбществоВзрыв под Архангельском: РФ в конечном итоге включила 2 станции по измерению радиации

Взрыв под Архангельском: РФ в конечном итоге включила 2 станции по измерению радиации

В России заработали две из четырех мониторинговых станций, которые измеряют уровень радиации

Об этом сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо в Twitter.

"В России заработали радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация с них уже поступает во временный технический секретариат.

Станции мониторинга созданы для соблюдения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он пока не вступил в законную силу, однако Россия утверждает, что соблюдает правила.

Ранее сообщалось, что после взрыва в районе Северодвинска станции мониторинга радиации в российских городах перестали передавать данные.

Власти РФ объясняли это "проблемами со связью".

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