Взрыв под Архангельском: РФ в конечном итоге включила 2 станции по измерению радиации
Об этом сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо в Twitter.
"В России заработали радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация с них уже поступает во временный технический секретариат.
Станции мониторинга созданы для соблюдения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он пока не вступил в законную силу, однако Россия утверждает, что соблюдает правила.
Ранее сообщалось, что после взрыва в районе Северодвинска станции мониторинга радиации в российских городах перестали передавать данные.
Власти РФ объясняли это "проблемами со связью".
RN stations RUP 56 (Peleduy) and RUP 57 (Bilibino) have resumed operations in #Russi & are currently backfilling data to the PTS. Excellent cooperation & support from our Russian station operators under «The Provisional Operation Status of the #IIMS »- Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 20 августа 2019 г.
- 5 августа в Красноярском крае РФ произошли взрывы на складах боеприпасов.
- 8 августа в России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали.
- В России в результате взрывов на военном полигоне при испытании жидкостного реактивного двигателя погибли уже трое военных , еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии
- 12 августа в Росатоме заявили, что пятеро сотрудников Саровского ядерного центра погибли в Архангельской области на прошлой неделе во время испытания "нового специзделия".
- Радиоактивные элементы добрались до Норвегии.
- Уровень радиации в самом Северодвинске Архангельской области был превышен в 4-16 раз.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики