Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка

20 августа, 2019, 16:41

Высший совет правосудия отказался отстранить Павла Вовка с должности главы Окружного административного суда Киева

Об этом сообщает Новое время.

Высший совет правосудия отказал Генеральной прокуратуре во временном отстранении Вовка в связи с расследованием криминального производства.

"Высший совет правосудия постановил: в удовлетворении ходатайства заместителя генерального прокурора о временном отстранении судьи Окружного админсуда Киева Вовка Павла Вячеславовича от осуществления правосудия в связи с привлечением к криминальной ответственности отказать", - сказано в решении.

Ранее СМИ сообщили, что глава Окружного административного суда Киева Вовк сложил полномочия .

Павел Вовк отрицает все предъявленные ему подозрения в вынесении незаконных решений и вмешательстве в работу госорганов.