Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка
20 августа, 2019, 16:41
Высший совет правосудия отказался отстранить Павла Вовка с должности главы Окружного административного суда Киева
Об этом сообщает Новое время.
Высший совет правосудия отказал Генеральной прокуратуре во временном отстранении Вовка в связи с расследованием криминального производства.
"Высший совет правосудия постановил: в удовлетворении ходатайства заместителя генерального прокурора о временном отстранении судьи Окружного админсуда Киева Вовка Павла Вячеславовича от осуществления правосудия в связи с привлечением к криминальной ответственности отказать", - сказано в решении.
Ранее СМИ сообщили, что глава Окружного административного суда Киева Вовк сложил полномочия .
Павел Вовк отрицает все предъявленные ему подозрения в вынесении незаконных решений и вмешательстве в работу госорганов.
- 26 июля по результатам собранных доказательств следователи прокуроры подготовили проект сообщение подозрения в отношении четырех судей руководства Окружного административного суда Киева.
- Глава ОАСК Вовк подавал в свой же суд на членов ВККС, поскольку не хотел проходить переаттестацию .
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