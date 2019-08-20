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Espreso.tvОбществоВысший совет правосудия отказался отстранить Вовка

Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка

Высший совет правосудия отказался отстранить Павла Вовка с должности главы Окружного административного суда Киева

Об этом сообщает Новое время.

Высший совет правосудия отказал Генеральной прокуратуре во временном отстранении Вовка в связи с расследованием криминального производства.
 
"Высший совет правосудия постановил: в удовлетворении ходатайства заместителя генерального прокурора о временном отстранении судьи Окружного админсуда Киева Вовка Павла Вячеславовича от осуществления правосудия в связи с привлечением к криминальной ответственности отказать", - сказано в решении.

Ранее СМИ сообщили, что глава Окружного административного суда Киева Вовк сложил полномочия .

Павел Вовк отрицает все предъявленные ему подозрения в вынесении незаконных решений и вмешательстве в работу госорганов.

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