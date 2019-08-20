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Espreso.tvОбществоВ Запорожье поймали боевика "ДНР", который с россиянином Гиркиним захватывал Славянск

В Запорожье поймали боевика "ДНР", который с россиянином Гиркиним захватывал Славянск

СБУ задержала в Запорожье боевика террористической организации "ДНР", который скрывался от бывших товарищей

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужбисты установили, что житель Шахтерска, находясь в Донецкой области в местах лишения свободы за совершение тяжкого преступления, в апреля 2014 года был освобожден из тюрьмы террористами при условии присоединения в их ряды.

В Славянске преступник присоединился к террористической группе под руководством российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). В должности стрелка он участвовал в захвате административных зданий Славянска, поставке из РФ в Донецк оружия и боеприпасов, корректировал артиллерийские обстрелы сил антитеррористической операции и тому подобное.

Впоследствии боевик перешел в террористическое подразделение "Боевые коты" 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса так называемой "народной милиции "ДНР". В 2017 году на оккупированной территории Донетчины боевика обвинили в разбое и объявили в розыск так называемые "правоохранительные органы "ДНР".

В конце июля 2019 г. боевик прибыл на Запорожье, где скрывался у родственников, которые переехали в регион с началом боевых действий на Донбассе. СБУ задержала боевика по месту временного проживания. Ему сообщили о подозрении по ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации Уголовного кодекса Украины.

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