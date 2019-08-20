В ООН заявили, что "видели сообщение" о ядерном инциденте в России

20 августа, 2019, 20:31

В ООН видели сообщение о ядерном инциденте в России и отключении нескольких российских станций мониторинга радиационного фона

Об этом рассказал на брифинге в штаб-квартире ООН представитель генсека Стефан Дюжаррик, сообщает Укринформ .

"Да, мы все видели новости и сообщения (о ядерном инциденте - ред.)", - ответил Дюжаррик на вопрос, в курсе ли ядерного инцидента в России генсек.

Он добавил, что секретариат ООН пока не давал дополнительной информации относительно инцидента, и заметил, что в системе ООН такими вопросами занимается Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CNBTO).

"Важно, чтобы все государства-члены сотрудничали с этой организацией столь тесно, насколько это возможно", - заявил Дюжаррик.