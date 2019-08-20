В Киеве произошла перестрелка с резней у метро, пострадали три человека
20 августа, 2019, 09:30
В ночь на вторник, 20 августа, в Киеве возле станции метро "Голосеевская" возник конфликт, участники которого применили огнестрельное и холодное оружие
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.
Полицейские установили, что между двумя группами людей возник конфликт, в ходе которого было применено травматическое оружие, после чего правонарушители скрылись. В результате столкновения двое мужчин госпитализированы с огнестрельными ранениями, еще один - с ножевым ранением ноги.
Правоохранители ищут остальных участников столкновения.
На месте происшествия следователи изъяли стреляные гильзы и автомобиль Volkswagen. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики