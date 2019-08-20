В Киеве произошла перестрелка с резней у метро, пострадали три человека

20 августа, 2019, 09:30

В ночь на вторник, 20 августа, в Киеве возле станции метро "Голосеевская" возник конфликт, участники которого применили огнестрельное и холодное оружие

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

Полицейские установили, что между двумя группами людей возник конфликт, в ходе которого было применено травматическое оружие, после чего правонарушители скрылись. В результате столкновения двое мужчин госпитализированы с огнестрельными ранениями, еще один - с ножевым ранением ноги.

Правоохранители ищут остальных участников столкновения.

На месте происшествия следователи изъяли стреляные гильзы и автомобиль Volkswagen. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.