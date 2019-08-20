В харьковском метро пьяный мужчина напал на копа. Видео

20 августа, 2019, 16:32

В Харькове на станции метро пьяный мужчина приставал к людям, а потом вытащил нож и напал на полицейского. Несмотря на ранение, правоохранитель смог задержать злоумышленника

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Случился инцидент вчера, 19 августа, вечером. В вестибюле станции две девушки пожаловались работнице метрополитена на мужчину под хмельком, который к ним приставал, говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали полицейского.

"Пока полицейский выяснял подробности со свидетелями инцидента, 52-летний мужчина неожиданно достал нож и ударил им правоохранителя в грудную клетку. Несмотря на получение ранения, сержант полиции задержал нападавшего", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас вещественное доказательство изъято. Жизни полицейского угрозы нет.

Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа по ч. 1 ст. 348. Продолжается досудебное расследование.