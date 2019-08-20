В харьковском метро пьяный мужчина напал на копа. Видео
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Случился инцидент вчера, 19 августа, вечером. В вестибюле станции две девушки пожаловались работнице метрополитена на мужчину под хмельком, который к ним приставал, говорится в сообщении.
На место происшествия вызвали полицейского.
"Пока полицейский выяснял подробности со свидетелями инцидента, 52-летний мужчина неожиданно достал нож и ударил им правоохранителя в грудную клетку. Несмотря на получение ранения, сержант полиции задержал нападавшего", - говорится в сообщении полиции.
Сейчас вещественное доказательство изъято. Жизни полицейского угрозы нет.
Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа по ч. 1 ст. 348. Продолжается досудебное расследование.
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