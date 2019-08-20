//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ харьковском метро пьяный мужчина напал на копа. Видео

В харьковском метро пьяный мужчина напал на копа. Видео

В Харькове на станции метро пьяный мужчина приставал к людям, а потом вытащил нож и напал на полицейского. Несмотря на ранение, правоохранитель смог задержать злоумышленника

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Случился инцидент вчера, 19 августа, вечером. В вестибюле станции две девушки пожаловались работнице метрополитена на мужчину под хмельком, который к ним приставал, говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали полицейского.

"Пока полицейский выяснял подробности со свидетелями инцидента, 52-летний мужчина неожиданно достал нож и ударил им правоохранителя в грудную клетку. Несмотря на получение ранения, сержант полиции задержал нападавшего", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас вещественное доказательство изъято. Жизни полицейского угрозы нет.

Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа по ч. 1 ст. 348. Продолжается досудебное расследование.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 августа, 2019 вторник

больше новостей

20 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать