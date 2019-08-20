В Греции разбился частный вертолет с гражданами РФ

20 августа, 2019, 21:05

20 августа в Греции в районе острова Порос разбился частный вертолет, на борту находилось трое россиян

Об этом сообщает Ekathimerini.

"Три человека погибли после того, как частный вертолет разбился во вторник близ острова Порос примерно в 60 километрах к югу от Афин, после сообщения, что он столкнулся с электрическими проводами", - говорится в сообщении.

Спасатели береговой охраны получили тела двух российских туристов и их греческого пилота.

Местные власти сообщили, что вертолет Agusta 109 поднялся в воздух вблизи Пороса и должен был приземлиться в международном аэропорту в Афинах.