//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Греции разбился частный вертолет с гражданами РФ

В Греции разбился частный вертолет с гражданами РФ

20 августа в Греции в районе острова Порос разбился частный вертолет, на борту находилось трое россиян

Об этом сообщает Ekathimerini.

"Три человека погибли после того, как частный вертолет разбился во вторник близ острова Порос примерно в 60 километрах к югу от Афин, после сообщения, что он столкнулся с электрическими проводами", - говорится в сообщении.

Спасатели береговой охраны получили тела двух российских туристов и их греческого пилота.

Местные власти сообщили, что вертолет Agusta 109 поднялся в воздух вблизи Пороса и должен был приземлиться в международном аэропорту в Афинах.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 августа, 2019 вторник

больше новостей

20 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать