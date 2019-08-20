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Espreso.tvОбществоВ Британии ученые применили экстази, чтобы лечить от алкоголизма

В Британии ученые применили экстази, чтобы лечить от алкоголизма

Исследователи из Бристоля, на юго-западе Великобритании, впервые изучили применение небольших доз MDMA (полусинтетическое психоактивное соединение, широко известное под сленговым именем "экстази") в лечении алкоголизма и заявили о безопасности подобной терапии
Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Ученые пришли к выводу, что применение вещества вместе с психотерапией безопасно для пациентов - среди добровольцев почти не было рецидивов, также не наблюдалось вредного воздействия на психику или физическое состояние.

В статье говорится, что при лечении алкоголизма трудно избежать рецидивов. Как бы ни старались медики, 89% алкоголиков возвращаются к вредной привычке в течение трех лет после избавления от зависимости. Восемь из десяти британцев, злоупотребляющие алкоголем, не излечиваются навсегда.

В тестировании нового метода приняли участие 11 добровольцев. За их здоровьем наблюдали в течение девяти месяцев. За это время к зависимости вернулся один человек, пятеро стали трезвенниками, последние выпивают время от времени, но не доходят до стадии алкоголизма, отметили авторы исследования.

Исследователи объясняют это тем, что зачастую корни алкоголизма - это психологические травмы и страхи, и MDMA в сочетании с психотерапией помогает пациентам с ними справиться.

"Психотерапия МДМА дает вам возможность заняться личными рассказами, основанными на ранних травмах. Это идеальный препарат для психотерапии, ориентированной на травмы", - пояснил доктор Бен Сесса, психиатр-нарколог и старший научный сотрудник Имперского колледжа в Лондоне.

На первом этапе тестирования ученые доказали, что подобная терапия под наблюдением врачей безопасна для пациентов. На следующих этапах ученые сравнят эффективность MDMA и плацебо, чтобы подтвердить эффективность лечения. Опыты проводятся в больнице, рядом с пациентами на всех этапах находятся психиатры и наркологи.

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