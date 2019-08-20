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Espreso.tvСпортВ Бразилии футбольному матчу помешал рой пчел

В Бразилии футбольному матчу помешал рой пчел


фото: Globo
Матч чемпионата Бразилии между "Фортазела" и "Интером" отложили из-за роя пчел, которые атаковали угловой флажок

Об этом сообщает 433 в Instagram.

В Бразилии из-за пчелиного роя перенесли начало матча чемпионата между "Форталеза" и "Интернасиональ". Главный арбитр встречи не выводил команды на поле в течение двадцати минут.

Стюарды стадиона обнаружили место скопления пчел у углового флажка. Несмотря на попытки пожарных избавиться от пчел с помощью воды, матч начался только после обработки химикатами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A game in Brazil could not bee started because of a very special problem @sntvstory

Публикация от 433 (@ 433)

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