В Бразилии футбольному матчу помешал рой пчел
20 августа, 2019, 20:41
Матч чемпионата Бразилии между "Фортазела" и "Интером" отложили из-за роя пчел, которые атаковали угловой флажок
Об этом сообщает 433 в Instagram.
В Бразилии из-за пчелиного роя перенесли начало матча чемпионата между "Форталеза" и "Интернасиональ". Главный арбитр встречи не выводил команды на поле в течение двадцати минут.
Стюарды стадиона обнаружили место скопления пчел у углового флажка. Несмотря на попытки пожарных избавиться от пчел с помощью воды, матч начался только после обработки химикатами.
A game in Brazil could not bee started because of a very special problem @sntvstory
- 8 августа на презентацию экс-футболиста "Барселоны" и ПСЖ Дани Алвеса в бразильском клубе "Сан-Паулу" пришли 40 тыс. болельщиков.
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