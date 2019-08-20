В Бразилии футбольному матчу помешал рой пчел

20 августа, 2019, 20:41

Матч чемпионата Бразилии между "Фортазела" и "Интером" отложили из-за роя пчел, которые атаковали угловой флажок

Об этом сообщает 433 в Instagram.

В Бразилии из-за пчелиного роя перенесли начало матча чемпионата между "Форталеза" и "Интернасиональ". Главный арбитр встречи не выводил команды на поле в течение двадцати минут.

Стюарды стадиона обнаружили место скопления пчел у углового флажка. Несмотря на попытки пожарных избавиться от пчел с помощью воды, матч начался только после обработки химикатами.