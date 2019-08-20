//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУмер Уполномоченный по защите военных Трохименко

Умер Уполномоченный по защите военных Трохименко

Из жизни ушел представитель по делам защиты прав военнослужащих Олег Трохименко

Об этом сообщила Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Мне трудно поверить и смириться с тем, что из жизни преждевременно ушел Олег Владиславович Трохименко - мой надежный друг и коллега. Он был больше чем моим другом, он был моим единомышленником, братом, надежным плечом, и во время поездок на линию разграничения, и во время судов , где мы вместе боролись за свободу наших граждан, находясь на территории страны-агрессора ", - написала Денисова.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 августа, 2019 вторник

больше новостей

20 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать