Умер Уполномоченный по защите военных Трохименко

20 августа, 2019, 18:53

Из жизни ушел представитель по делам защиты прав военнослужащих Олег Трохименко

Об этом сообщила Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Мне трудно поверить и смириться с тем, что из жизни преждевременно ушел Олег Владиславович Трохименко - мой надежный друг и коллега. Он был больше чем моим другом, он был моим единомышленником, братом, надежным плечом, и во время поездок на линию разграничения, и во время судов , где мы вместе боролись за свободу наших граждан, находясь на территории страны-агрессора ", - написала Денисова.