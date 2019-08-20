Умер Уполномоченный по защите военных Трохименко
20 августа, 2019, 18:53
Из жизни ушел представитель по делам защиты прав военнослужащих Олег Трохименко
Об этом сообщила Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
"Мне трудно поверить и смириться с тем, что из жизни преждевременно ушел Олег Владиславович Трохименко - мой надежный друг и коллега. Он был больше чем моим другом, он был моим единомышленником, братом, надежным плечом, и во время поездок на линию разграничения, и во время судов , где мы вместе боролись за свободу наших граждан, находясь на территории страны-агрессора ", - написала Денисова.
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