Укрзализныця больше не будет покупать полотенца за почти 4 тыс. грн за штуку
20 августа, 2019, 19:25
Укрзализныця отказалась от закупки сувенирных полотенец и вышиванок
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Facebook.
Отмечается, что начата служебная проверка этой и других "абсурдных" закупок.
Также по поручению главы правления Укрзализныци Евгения Кравцова проводится проверка закупок Центра сервисного обеспечения АО "Укрзализныця".
В железной дороги сообщили, что в ближайшее время также начнется комплексный аудит всех процедур закупок акционерного общества.
Напомним, ранее портал "Железная дорога без коррупции" писал, что УЗ купила вышитых рубашек и полотенец на 1,5 млн.
Стоимость одной вышиванки составляла 4100 грн. Одно полотенце стоило 3,6 тыс. грн.
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