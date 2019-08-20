Укрзализныця больше не будет покупать полотенца за почти 4 тыс. грн за штуку

20 августа, 2019, 19:25

Укрзализныця отказалась от закупки сувенирных полотенец и вышиванок

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Facebook.

Отмечается, что начата служебная проверка этой и других "абсурдных" закупок.

Также по поручению главы правления Укрзализныци Евгения Кравцова проводится проверка закупок Центра сервисного обеспечения АО "Укрзализныця".

В железной дороги сообщили, что в ближайшее время также начнется комплексный аудит всех процедур закупок акционерного общества.

Напомним, ранее портал "Железная дорога без коррупции" писал, что УЗ купила вышитых рубашек и полотенец на 1,5 млн.

Стоимость одной вышиванки составляла 4100 грн. Одно полотенце стоило 3,6 тыс. грн.