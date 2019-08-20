Украинский политзаключенный Карпюк исчез из российской тюрьмы, - адвокат
Об этом сообщил адвокат Карпюка Алексей Барановский, сославшись на данные из места заключения.
Так, 29 июля Карпюку не выдали посылку от Барановского - якобы из-за большого веса. Адвокат уменьшил вес посылки с 27 кг до 19 кг, но 19 августа она снова вернулась с объяснением, что "адресат выбыл".
По мнению адвоката, Карпюк мог "выбыть" из тюрьмы по той же причине, что и политзаключенный Владимир Балух, которого 16 августа вывезли из колонии города Торжок Тверской области. Адвокат предположил, что в ближайшее время из России в Украину могут вернуться некоторые политзаключенные.
"Можно было бы подумать, что Балуха просто переводят в другую колонию, но дело в том, что в конце прошлой недели с Владимирского централа исчез мой подзащитный Николай Карпюк. Посылка, отправленная ему на прошлой неделе, вернулась мне обратно с пометкой "адресат отсутствует" , а это значит, что их обоих забрали из "насиженных мест" примерно в одно время, и это вызывает сдержанный оптимизм", - рассказал Барановский.
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