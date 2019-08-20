Украинский политзаключенный Карпюк исчез из российской тюрьмы, - адвокат

20 августа, 2019, 09:04

Незаконно осужденный в РФ до 22,5 лет заключения по сфабрикованным обвинениям украинец Николай Карпюк исчез из российской тюрьмы "Владимирский централ"

Об этом сообщил адвокат Карпюка Алексей Барановский, сославшись на данные из места заключения.

Так, 29 июля Карпюку не выдали посылку от Барановского - якобы из-за большого веса. Адвокат уменьшил вес посылки с 27 кг до 19 кг, но 19 августа она снова вернулась с объяснением, что "адресат выбыл".

По мнению адвоката, Карпюк мог "выбыть" из тюрьмы по той же причине, что и политзаключенный Владимир Балух, которого 16 августа вывезли из колонии города Торжок Тверской области. Адвокат предположил, что в ближайшее время из России в Украину могут вернуться некоторые политзаключенные.

"Можно было бы подумать, что Балуха просто переводят в другую колонию, но дело в том, что в конце прошлой недели с Владимирского централа исчез мой подзащитный Николай Карпюк. Посылка, отправленная ему на прошлой неделе, вернулась мне обратно с пометкой "адресат отсутствует" , а это значит, что их обоих забрали из "насиженных мест" примерно в одно время, и это вызывает сдержанный оптимизм", - рассказал Барановский.

Николая Карпюка задержали в марта 2014 г. при въезде в Россию и обвинили в преступлениях против федеральных войск во время первой чеченской войны. В мае 2016 г. его приговорили к 22,5 года заключения. Российская правозащитная организация "Мемориал" признала Карпюка вместе со Станиславом Клыхом политзаключенными.