Украинский консул опровергает информацию о массовых отравлениях в турецком отеле

20 августа, 2019, 16:48

В Консульстве Украины в турецкой Анталии опровергли информацию о массовых отравлениях в гостинице Limak Lara De Luxe Hotel и смертельных случаях после отравлений

Соответствующее заявление сделал консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко, передает Укринформ.

"Это неправда. Мы связывались с этим отелем, с полицией, больницами, туристическими операторами. Со всеми связывались. Информация о массовом отравлении и летальных исходах не соответствует действительности", - сообщил Хоменко.

По его словам, информацию распространили только украинские СМИ, ни одного сообщения об этом отравления в турецких СМИ нет.

Ранее сообщалось, что в отеле Limak Lara De Luxe Hotel в городе Лара произошло массовое отравление, несколько туристов погибли.