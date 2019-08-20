Украинский консул опровергает информацию о массовых отравлениях в турецком отеле
20 августа, 2019, 16:48
В Консульстве Украины в турецкой Анталии опровергли информацию о массовых отравлениях в гостинице Limak Lara De Luxe Hotel и смертельных случаях после отравлений
Соответствующее заявление сделал консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко, передает Укринформ.
"Это неправда. Мы связывались с этим отелем, с полицией, больницами, туристическими операторами. Со всеми связывались. Информация о массовом отравлении и летальных исходах не соответствует действительности", - сообщил Хоменко.
По его словам, информацию распространили только украинские СМИ, ни одного сообщения об этом отравления в турецких СМИ нет.
Ранее сообщалось, что в отеле Limak Lara De Luxe Hotel в городе Лара произошло массовое отравление, несколько туристов погибли.
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