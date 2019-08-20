Украина собирается открыть в Иерусалиме не консульство, а офис инноваций, - посол

20 августа, 2019, 20:56

Украина планирует открыть в Иерусалиме офис по внедрению инноваций, а не переносить туда дипломатическое представительство из Тель-Авива

Об этом заявил посол Украины в Государстве Израиль Геннадий Надоленко, передает Укринформ.

"Сейчас речь не идет о переносе посольства или консульства (в Иерусалим). Речь шла - это была общая идея и Президента Украины, и премьер-министра Израиля - о возможности открытия инновационных офисов в Иерусалиме и Киеве, которые будут заниматься развитием технологического сотрудничества", - сказал Надоленко.

Он отметил, что Украине очень важно поддерживать инновационную связь с Израилем, потому что он действительно является "стартап-нацией".