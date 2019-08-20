Украина готовит новый маршрут импорта газа из Румынии через Приднестровье

20 августа, 2019, 15:23

Украина создает дополнительные возможности для поставки газа из ЕС

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаз в Facebook.

Отмечается, что совместно с Молдовагаз готовится новый маршрут импорта газа из Румынии через Приднестровье

Укртрансгаз, SA "Moldovagaz" и операторы ГТС других стран согласовали необходимые технические решения для создания новых импортных мощностей на базе системы трансбалканском трубопроводов в направлении "юг-север".

Ожидается, что уже 1 января 2020 года будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа / год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины.

Уктрансгаз рассказывает, что к концу 2019 года модернизируют для работы в реверсном режиме украинскую газоизмерительную станцию ГИС "Гребеники" на границе с Молдовой, а Молдовагаз - соответственно ГИС "Каушаны". Также комплекс подготовительных технических работ выполнят на своих объектах операторы ГТС других стран.

"Для Украины и Молдовы этот проект имеет стратегическое значение, ведь диверсифицировав пути поставок газа, оба государства повысят надежность и бесперебойность обеспечения голубым топливом своих потребителей", - рассказали на предприятии.

В комментариях Укртрансгаз ответил, что импорт будет через Приднестровье.