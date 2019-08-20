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Espreso.tvОбществоУкраина готовит новый маршрут импорта газа из Румынии через Приднестровье

Украина готовит новый маршрут импорта газа из Румынии через Приднестровье

Украина создает дополнительные возможности для поставки газа из ЕС

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаз в Facebook.

Отмечается, что совместно с Молдовагаз готовится новый маршрут импорта газа из Румынии через Приднестровье

Укртрансгаз, SA "Moldovagaz" и операторы ГТС других стран согласовали необходимые технические решения для создания новых импортных мощностей на базе системы трансбалканском трубопроводов в направлении "юг-север".

Ожидается, что уже 1 января 2020 года будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа / год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины.

Уктрансгаз рассказывает, что к концу 2019 года модернизируют для работы в реверсном режиме украинскую газоизмерительную станцию ГИС "Гребеники" на границе с Молдовой, а Молдовагаз - соответственно ГИС "Каушаны". Также комплекс подготовительных технических работ выполнят на своих объектах операторы ГТС других стран.

"Для Украины и Молдовы этот проект имеет стратегическое значение, ведь диверсифицировав пути поставок газа, оба государства повысят надежность и бесперебойность обеспечения голубым топливом своих потребителей", - рассказали на предприятии.

В комментариях Укртрансгаз ответил, что импорт будет через Приднестровье.

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