Украина готовит новый маршрут импорта газа из Румынии через Приднестровье
Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаз в Facebook.
Отмечается, что совместно с Молдовагаз готовится новый маршрут импорта газа из Румынии через Приднестровье
Укртрансгаз, SA "Moldovagaz" и операторы ГТС других стран согласовали необходимые технические решения для создания новых импортных мощностей на базе системы трансбалканском трубопроводов в направлении "юг-север".
Ожидается, что уже 1 января 2020 года будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа / год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины.
Уктрансгаз рассказывает, что к концу 2019 года модернизируют для работы в реверсном режиме украинскую газоизмерительную станцию ГИС "Гребеники" на границе с Молдовой, а Молдовагаз - соответственно ГИС "Каушаны". Также комплекс подготовительных технических работ выполнят на своих объектах операторы ГТС других стран.
"Для Украины и Молдовы этот проект имеет стратегическое значение, ведь диверсифицировав пути поставок газа, оба государства повысят надежность и бесперебойность обеспечения голубым топливом своих потребителей", - рассказали на предприятии.
В комментариях Укртрансгаз ответил, что импорт будет через Приднестровье.
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