Twitter запретил государственным СМИ рекламироваться
Об этом говорится в официальном сообщении компании, мотивируя решение желанием "сохранить и защитить открытый и здоровый диалог" в сети.
"Эта политика (запрета рекламы, - ред.) будет применена к новостным медийным компаниям, которые финансово или редакционно контролируются государством", - сообщили в компании.
Список государственных медиа будут создаваться на основе исследований отдельных организаций и мнений "известных академических или общественных лидеров в этой области".
Twitter дает 30 дней на то, чтобы государственные медиа убрали свою рекламу из социальной сети. Какие конкретно СМИ и из каких стран уже попали в черный список сети, в компании не уточнили.
При этом в другой публикации Twitter объявил о раскрытии скоординированной информационной кампании, направленной на "подрыв легитимности" протестного движения в Гонконге. Как считают в руководстве соцсети, кампанией руководили власти материкового Китая.
Twitter заблокирован на материковом Китае, но, как отмечает руководство соцсети, записи делались или через VPN, или с использованием специальных внутреннекитайских IP-адресов, которые позволяют заходить в соцсеть без ограничений.
По итогам расследования заблокированы 936 аккаунтов, вероятно связанных с кампанией по дискредитации протестного движения в Гонконге.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики