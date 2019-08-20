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Espreso.tvОбществоTwitter запретил государственным СМИ рекламироваться

Twitter запретил государственным СМИ рекламироваться

Социальная сеть Twitter изменила свою рекламную политику: теперь в ней запрещена реклама от новостных медиакомпаний, подконтрольных государствам

Об этом говорится в официальном сообщении компании, мотивируя решение желанием "сохранить и защитить открытый и здоровый диалог" в сети.

"Эта политика (запрета рекламы, - ред.) будет применена к новостным медийным компаниям, которые финансово или редакционно контролируются государством", - сообщили в компании.

Список государственных медиа будут создаваться на основе исследований отдельных организаций и мнений "известных академических или общественных лидеров в этой области".

Twitter дает 30 дней на то, чтобы государственные медиа убрали свою рекламу из социальной сети. Какие конкретно СМИ и из каких стран уже попали в черный список сети, в компании не уточнили.

При этом в другой публикации Twitter объявил о раскрытии скоординированной информационной кампании, направленной на "подрыв легитимности" протестного движения в Гонконге. Как считают в руководстве соцсети, кампанией руководили власти материкового Китая.

Twitter заблокирован на материковом Китае, но, как отмечает руководство соцсети, записи делались или через VPN, или с использованием специальных внутреннекитайских IP-адресов, которые позволяют заходить в соцсеть без ограничений.

По итогам расследования заблокированы 936 аккаунтов, вероятно связанных с кампанией по дискредитации протестного движения в Гонконге.

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