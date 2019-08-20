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Espreso.tvОбществоТоп-200 школ по результатам ВНО. Список

Топ-200 школ по результатам ВНО. Список

Информационный образовательный ресурс Освита.ua сделал ежегодный рейтинг школ по результатам внешнего независимого оценивания

Об этом говорится на сайте Освита.ua

Рейтинг шкіл України за результатами ЗНО

Назва навчального закладу Регіон Місце 2019р. Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) Місце 2018р.
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка м.Львів 1 168.9 183.5 147/529 100 1
Ліцей "Інтелект" м.Київ 2 164.1 187.7 59/183 100 3
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва м.Київ 3 163.3 183.7 88/292 100 2
Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва м.Київ 4 162.7 183.7 82/269 100 5
КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради м.Дніпро 5 161.9 179.6 109/388 100 10
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка м.Київ 6 161.4 181.2 85/307 100 7
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка м.Київ 7 161.3 182.4 81/257 100 11
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва м.Київ 8 160.2 184.6 40/131 100 22
КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл." м.Харків 9 159.2 181.2 63/217 100 4
Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. м.Івано-Франківськ 10 158.7 182.7 42/139 100 13
Ліцей "Наукова зміна" м.Київ 11 158.5 177.7 93/314 100 9
Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. м.Черкаси 12 158 178.2 81/273 100 12
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро" м.Дніпро 13 158 180.1 52/205 100 6
Ліцей №208 м. Києва м.Київ 14 157.9 178.5 79/262 100 38
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва м.Київ 15 157.9 178.2 80/268 100 8
Ліцей №142 м.Києва м.Київ 16 157.7 178.6 72/248 100 21
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" м.Дніпро 17 157.2 182.7 23/78 100 115
Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. Івано-Франківська обл. 18 157.2 179.5 55/192 100 55
Русанівський ліцей м. Києва м.Київ 19 157.2 179.5 55/191 99 16
Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" м.Львів 20 156.8 176.9 84/273 100 20
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва м.Київ 21 156.4 177.3 78/243 100 23
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 22 156.2 180.3 37/124 100 17
Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) м.Кропивницький 23 155.8 173.2 122/372 100 32
Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради м.Луцьк 24 155.8 177.7 58/201 100 52
КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради м.Дніпро 25 155.2 178.9 37/132 99 14
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва м.Київ 26 154.9 174.5 80/283 100 18
КЗ «Навчально - виховний комплекс «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» м.Київ 27 154.9 176.3 62/215 100 29
КЗ "Вінницький технічний ліцей" м.Вінниця 28 154.9 172.5 100/358 100 49
КЗ "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради" м.Вінниця 29 154.7 177.1 50/177 99 102
Ліцей №8 Львівської міськради м.Львів 30 154.6 177.5 47/159 100 158
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка м.Львів 31 154.5 176.4 59/192 100 51
Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" м.Київ 32 154.4 173.9 86/283 100 46
КЗ "Рішельєвський ліцей" м.Одеса 33 154 172.4 88/324 100 42
Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 34 154 178.9 27/83 100 25
Технічний ліцей м. Києва м.Київ 35 153.9 170.7 114/388 100 40
Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва м.Київ 36 153.8 170.6 113/387 100 19
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. м.Тернопіль 37 153.6 173.3 79/273 100 72
Львівська гімназія "Євшан" м.Львів 38 153.5 176.4 44/148 100 70
НВК “Домінанта” (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) м.Київ 39 153.2 176.4 43/137 99 58
ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА" м.Київ 40 153.1 177.3 31/104 100 168
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 41 152.9 175.7 47/151 100 113
КЗ "Харківська гімназія № 169 Харківської міськради Харківської обл." м.Харків 42 152.6 174 61/201 100 129
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. м.Одеса 43 152.5 175.9 41/127 100 57
КЗ «Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія"» Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 44 152.3 173.9 60/191 100 138
Чернівецька гімназія №4 Чернівецької міськради м.Чернівці 45 152.1 172.6 72/236 100 122
Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва м.Київ 46 152 173.8 55/182 100 24
Харківська гімназія № 47 Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 47 151.9 173.8 58/180 100 36
Гімназія "Академія" м.Київ 48 151.9 173.8 55/179 100 37
Харківський технічний ліцей №173 Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 49 151.8 174.3 45/157 99 67
КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл." м.Луцьк 50 151.7 174.5 44/143 100 47
КЗ "Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст." Рівненської обласної ради м.Рівне 51 151.6 168 113/395 99 69
Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва м.Київ 52 151.5 173.9 49/158 100 117
Запорізька гімназія № 93 Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 53 151.5 175.5 31/97 100 99
Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради м.Суми 54 151.4 168.3 109/370 100 44
Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті м.Херсон 55 151.4 161.9 177/636 99 27
Запорізька гімназія №28 Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 56 151.4 170.3 85/289 100 39
Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва м.Київ 57 151.3 172.2 65/216 100 60
Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва м.Київ 58 151.3 175.5 28/93 100 199
Гімназія №32 "Успіх" м.Київ 59 151.1 175.9 22/69 100 90
НВК "Школа І ст. - гімназія "Оболонь" Оболонського р-ну м. Києва м.Київ 60 150.9 176 17/56 100 568
Спеціалізована ЗОСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов м.Чернігів 61 150.6 171.5 64/212 100 142
КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл." м.Луцьк 62 150.6 170.1 78/266 100 43
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 162 Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 63 150.6 174.3 33/103 100 395
Харківський приватний НВК "Вересень" Харківської обл. м.Харків 64 150.5 176.6 5/17 100 15
КЗ "Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 Полтавської міськради Полтавської обл." м.Полтава 65 150.5 173.9 37/118 99 416
Хмельницький ліцей ІІ-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради м.Хмельницький 66 150.5 158.6 199/740 98 75
КЗ "Луцький НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міськради Волинської обл." м.Луцьк 67 150.5 172.2 52/180 100 207
Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради м.Чернівці 68 150.4 173.2 41/139 100 89
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» м.Київ 69 150.4 168.6 97/317 100 45
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №125 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови м.Київ 70 150.4 174.4 28/93 100 212
КЗ "Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.Пирогова Вінницької міськради" м.Вінниця 71 150.4 166.2 121/410 100 114
Каховський НВК «Гімназія-спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов» Каховської міськради Херсонської обл. Херсонська обл. 72 150.2 175.4 15/48 100 448
Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті м.Житомир 73 150.2 169.2 79/280 100 146
Угерська середня ЗОШ І-ІІІ ст. Стрийського р-ну Львівської обл. Львівська обл. 74 150.1 176.1 6/19 100 1844
КЗ "Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міськради Волинської обл." м.Луцьк 75 150 170.8 67/211 100 128
Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф" м.Київ 76 150 175.7 10/30 100 171
Класична гімназія Ужгородської міськради Закарпатської обл. м.Ужгород 77 150 166.6 111/373 100 239
Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Центр надії"ім. Надії Маринович Рівненської міськради м.Рівне 78 149.9 174.9 17/54 98 162
Харківський приватний НВК "Авторська школа Бойка" Харківської обл. м.Харків 79 149.9 172.7 42/135 99 71
КЗ "Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Обдарованість" Харківської обласної ради" м.Харків 80 149.8 169.6 72/249 100 76
Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. м.Миколаїв 81 149.8 171.4 54/178 100 68
Одеський навчально - виховний комплекс "Гімназія № 2 - спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міськради Одеської обл. м.Одеса 82 149.8 170.6 62/207 100 80
Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. м.Черкаси 83 149.7 172.5 42/135 100 141
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням німецької мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. м.Івано-Франківськ 84 149.7 170 68/230 100 121
НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва м.Київ 85 149.7 173.3 31/101 100 116
Харківська гімназія № 116 Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 86 149.5 171.3 55/168 100 320
Дрогобицька гімназія імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. Львівська обл. 87 149.4 170.2 61/205 100 233
НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" м.Львів 88 149.3 173.8 20/70 100 293
Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов Львівської міськради м.Львів 89 149.3 165.6 114/386 99 79
Херсонська спеціалізована школа I-III ст. № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міськради м.Херсон 90 149.3 171.3 51/161 100 253
Харківська гімназія №46 ім. М.В. Ломоносова Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 91 149.2 168.5 78/267 100 232
КЗ "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської міськради Донецької обл." Донецька обл. 92 149.1 164.7 117/414 100 94
Надвірнянський ліцей Надвірнянської райради Івано-Франківська обл. 93 149.1 170.1 58/200 100 249
КЗ освіти "НВК № 148" спеціалізована школа-ДНЗ (ясла-садок) "Планета Щастя" Дніпровської міськради м.Дніпро 94 148.9 170.3 58/183 100 471
Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. м.Львів 95 148.9 166.2 103/343 99 109
Долинський науковий академічний ліцей "Інтелект" Долинської райради Івано-Франківської обл. Івано-Франківська обл. 96 148.9 168.2 71/263 100 136
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Святошинська гімназія" м.Київ 97 148.8 174 12/41 98 256
КЗ "Харківський університетський ліцей Харківської міськради Харківської обл." м.Харків 98 148.8 169.1 66/223 100 85
Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія" Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 99 148.6 169 67/219 99 50
Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича Тернопільська обл. 100 148.6 172.3 29/94 100 100
Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва м.Київ 101 148.5 166.4 96/319 100 166
Ліцей міжнародних відносин №51 м.Київ 102 148.5 169.4 63/199 99 203
Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст. при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка Полтавська обл. 103 148.5 164.9 110/378 100 86
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва м.Київ 104 148.4 169.5 60/191 98 30
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні м.Луцьк 105 148.4 148.4 324/1123 98 169
Бучанська Українська гімназія Київська обл. 106 148.3 171.6 35/105 100 84
НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва м.Київ 107 148.2 170.3 49/151 99 105
Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Києва м.Київ 108 148.2 169.2 60/193 100 533
Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва м.Київ 109 148.2 170.1 50/158 100 198
Ямницький ліцей Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської обл. Івано-Франківська обл. 110 148.1 173.7 7/22 100 2205
КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." м.Полтава 111 148.1 166.2 89/307 99 130
Славутицький ліцей Славутицької міськради Київської обл. Київська обл. 112 148 170 48/156 99 95
КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів" Дніпровської міськради м.Дніпро 113 148 169 55/191 99  
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради м.Херсон 114 147.9 168.3 71/219 100 65
Кам’янець-Подільська спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради Хмельницька обл. 115 147.9 173.4 7/22 100 3497
Боярський академічний ліцей "Гармонія" Києво-Святошинської райради Київської обл. Київська обл. 116 147.9 167.4 85/252 99  
Ліцей "Престиж" м.Києва м.Київ 117 147.9 172.1 20/70 100 26
Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» Кременчуцької міськради Полтавської обл. Полтавська обл. 118 147.8 170.1 42/141 100  
Селидівська загальноосвітня гімназія Селидівської міськради Донецької обл. Донецька обл. 119 147.8 172.1 22/68 100 183
Ліцей №37 Львівської міськради м.Львів 120 147.8 170.3 40/134 100 133
Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва м.Київ 121 147.8 166.4 80/285 100 140
Український колеж імені В.О.Сухомлинського (спеціалізована школа №272) м. Києва м.Київ 122 147.8 168.9 58/188 98 264
Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов м.Київ 123 147.6 165.7 91/309 99 53
Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва м.Київ 124 147.6 169.4 50/160 98 61
Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей-Мала академія наук» Білоцерківської міськради Київської обл. Київська обл. 125 147.6 168.6 56/190 99 139
Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов м.Київ 126 147.6 171.2 27/91 100 200
Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва м.Київ 127 147.6 164.4 102/358 100 148
Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва м.Київ 128 147.5 169 50/172 99 302
Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міськради Миколаївської обл. м.Миколаїв 129 147.5 163.8 103/377 99 453
КЗ КОР "Фастівський ліцей-інтернат" Київська обл. 130 147.5 169.8 39/141 100 143
Предславинська гімназія №56 м.Київ 131 147.4 172.1 14/47 100 523
Чорноморська гімназія №1 Чорноморської міськради Одеської обл. Одеська обл. 132 147.4 168.8 53/172 100 120
Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) м.Олександрії Кіровоградська обл. 133 147.3 169.1 53/161 100 577
Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 134 147.3 170.2 37/118 100 135
Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл. м.Одеса 135 147.3 162.9 118/407 100 185
"НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва" м.Київ 136 147.3 169.5 44/142 100 196
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. м.Івано-Франківськ 137 147.2 166.2 83/267 99 189
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія м.Київ 138 147.2 167.1 71/231 99 62
КЗ "НВК: ЗОШ І-ІІ ст. - ліцей №7 Вінницької міськради" м.Вінниця 139 147.1 164.7 92/323 100 222
Ліцей №28 Львівської міськради м.Львів 140 147.1 168.4 46/176 98  
Загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ст. «Спеціалізована школа №17 з поглибленим вивченням математики» Подільського р-ну м. Києва м.Київ 141 147.1 170.8 26/85 100 582
Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради м.Львів 142 147.1 166.4 76/256 99 96
Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 143 147 168.9 47/153 100 82
КЗ "Луцький НВК №9 Луцької міськради" м.Луцьк 144 147 166.8 72/236 100 434
Запорізька гімназія №6 Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 145 146.8 167.3 60/204 100 164
Харківський ліцей № 149 Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 146 146.6 167.3 61/196 100 663
Чернівецька гімназія №5 Чернівецької міськради м.Чернівці 147 146.5 168.2 48/159 100 659
Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка Львівська обл. 148 146.5 161.9 120/411 98 77
Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя Чернігівська обл. 149 146.5 162.2 110/395 100 137
Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького м.Хмельницький 150 146.4 167.2 56/189 100 92
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 156 Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 151 146.3 167.3 56/185 99 197
Одеська гімназія №5 Одеської міськради Одеської обл. м.Одеса 152 146.3 163.4 101/339 99 219
Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 153 146.3 164.1 92/308 99 108
НВК "Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 - колегіум Нововолинської міськради Волинської обл." Волинська обл. 154 146.2 168.9 34/117 99 427
Одеський ліцей №9 Одеської міськради Одеської обл. м.Одеса 155 146.2 164.4 89/296 100  
Спеціалізована школа №89 м.Київ 156 146.2 166 72/230 99 126
Ліцей "Сихівський" Львівської міськради м.Львів 157 146.1 165.2 77/258 99  
Новояворівський НВК "ЗОШ ІІ ст. - ліцей" Яворівської райради Львівської обл. Львівська обл. 158 146 166.1 62/220 100 262
НВК "Школа І-ІІ ст.- ліцей "Управлінські технології"№ 240 "Соціум"" м.Київ 159 146 165.7 71/235 100 236
Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл. м.Черкаси 160 146 167.5 50/162 100 167
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. м.Тернопіль 161 145.9 164.7 74/269 99 106
КЗ освіти "Гімназія №3" Дніпровської міськради м.Дніпро 162 145.8 164.6 80/270 100 386
Івано-Франківський природничо-математичний ліцей Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. м.Івано-Франківськ 163 145.8 163.8 87/300 100 570
Ліцей №81 ім.Петра Сагайдачного Львівської міськради м.Львів 164 145.6 165.8 63/214 99  
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія" м. Копичинці Гусятинського р-ну Тернопільської обл. Тернопільська обл. 165 145.6 169.6 19/64 100 2080
Ліцей "ЕКО" №198 м.Київ 166 145.6 162.9 101/328 99 88
Хмельницький ліцей №17 м.Хмельницький 167 145.5 163.2 86/310 98 194
Кіровоградська гімназія нових технологій навчання Кіровоградської міськради Кіровоградської обл. м.Кропивницький 168 145.4 166.7 53/166 100 289
Опорний заклад "Рудківська середня ЗОШ І-ІІІ ст. імені Володимира Жеребного Самбірського р-ну Львівської обл." Львівська обл. 169 145.4 170.4 9/27 96 3166
Ліцей "Гранд" м.Київ 170 145.4 170 13/39 100 294
Гімназія №2 м.Хмельницького м.Хмельницький 171 145.4 162.5 98/334 99 461
Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ст. №159 з поглибленим вивченням англійської мови м.Києва м.Київ 172 145.4 167.4 44/138 100 235
Кловський ліцей № 77 м.Київ 173 145.4 167.4 44/137 99 107
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради м.Чернігів 174 145.3 163.3 84/298 100 112
КЗ "Маріупольський міський ліцей Маріупольської міськради Донецької обл." Донецька обл. 175 145.3 164.4 71/253 100 101
Білгород - Дністровський навчально - виховний комплекс "ЗОШ ІІ ст. - ліцей" Одеська обл. 176 145.3 167.2 43/144 99 422
Рава-Руська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Жовківської райради Львівська обл. 177 145.2 169.6 13/49 100 827
Миколаївський морський ліцей імені професора М.Александрова Миколаївської міськради Миколаївської обл. м.Миколаїв 178 145.2 163 83/306 100 210
Приватний заклад "Харківська приватна ЗОШ І-ІІІ ст. "Лєствіца" Харківської обл." м.Харків 179 145.2 169.6 14/45 100 388
Бродівська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з вивченням англійської мови з 1 класу Бродівської райради Львівської обл. Львівська обл. 180 145.2 165.9 56/189 100 1104
Приватне підприємство "ЗОШ "Майбуття" I-III ст." м.Одеса 181 145.2 168.7 24/79 100 261
Червоноградська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №8 Червоноградської міськради Львівської обл. Львівська обл. 182 145.2 165.5 60/203 100 405
Харківська гімназія № 144 Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 183 145.2 166.7 48/155 99 278
Ліцей №93 Львівської міськради м.Львів 184 145.1 163.3 86/289 99  
Загальноосвітній навчальний заклад "Міжнародна школа І-ІІІ ст. "Меридіан" м.Київ 185 145.1 169.5 15/47 100 2262
КЗ освіти "НВК №12 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. - гімназія" Дніпровської міськради м.Дніпро 186 145.1 168.4 28/86 100 74
Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 187 145 165.1 67/211 100 179
Ліцей "Львівський" Львівської міськради м.Львів 188 144.9 167 40/133 100  
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №91 м.Львова м.Львів 189 144.9 165.4 60/197 98  
КЗ "Маріупольський НВК "гімназія-школа" № 1 Маріупольської міськради Донецької обл." Донецька обл. 190 144.9 168.9 17/61 100  
Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міськради м.Львів 191 144.9 165.6 58/185 99  
КЗ Сумської обласної ради - Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей м.Суми 192 144.8 162 92/329 100 394
Чернівецька гімназія № 1 імені Тараса Григоровича Шевченка Чернівецької міськради м.Чернівці 193 144.8 165.6 55/184 100 170
Херсонський ліцей Херсонської обласної ради м.Херсон 194 144.7 156.6 163/554 97 214
Краматорська школа І-ІІІ ст. № 25 з профільним навчанням Краматорської міськради Донецької обл. Донецька обл. 195 144.6 163.8 69/245 100  
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради м.Ужгород 196 144.6 157.4 144/514 98 490
Комунальна установа Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської обл. м.Суми 197 144.6 162.2 83/308 98 252
Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради м.Рівне 198 144.6 164 69/235 100 125
Спеціалізована школа №197 імені Дмитра Луценка Святошинського р-ну м.Києва м.Київ 199 144.5 166.3 42/141 99 147
Харківська гімназія №82 Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 200 144.5 165.3 52/181 99 282

 

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