Сутки на фронте: боевики 3 раза открывали огонь, 1 раненый

20 августа, 2019, 20:06

Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 2 обстрела позиций ООС:

неподалеку Талаковки из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:

неподалеку Южного из ручных противотанковых гранатометов.

С начала текущих суток в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий получил ранения. Сейчас он доставлен в военный мобильный госпиталь.