Сутки на фронте: боевики 3 раза открывали огонь, 1 раненый
20 августа, 2019, 20:06
Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 2 обстрела позиций ООС:
- неподалеку Талаковки из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Красногоровки из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
- неподалеку Южного из ручных противотанковых гранатометов.
С начала текущих суток в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий получил ранения. Сейчас он доставлен в военный мобильный госпиталь.
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