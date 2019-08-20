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Espreso.tvОбществоСутки на фронте: боевики 3 раза открывали огонь, 1 раненый

Сутки на фронте: боевики 3 раза открывали огонь, 1 раненый

Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 2 обстрела позиций ООС:

  • неподалеку Талаковки из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Красногоровки из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Южного из ручных противотанковых гранатометов.

С начала текущих суток в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий получил ранения. Сейчас он доставлен в военный мобильный госпиталь.

 

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