Суд заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Клименко, ГПУ завершила следствие

20 августа, 2019, 11:34

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора и назначил экс-министру доходов и сборов времен президентства Виктора Януковича Александру Клименко меру пресечения в виде содержания под стражей

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Указанное лицо подозревается в участии в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, которое причинило тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах, и преступления небольшой тяжести в сфере служебной деятельности", - говорится в сообщении ГПУ.

Следствие установило, что Клименко в 2012-2013 годах в составе возглавляемой Януковичем преступной организации завладел средствами госбюджета Украины на 3,1 млрд грн путем незаконного возмещения из госбюджета НДС на счета 3 фиктивных предприятий.

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Главная военная прокуратура ГПУ завершила заочное досудебное расследование в отношении Клименко по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству, банку, кредитным учреждениям, другим юридическим лицам или гражданам) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас идет процесс ознакомления стороны защиты подозреваемого с материалами уголовного производства.

В ГПУ отметили, что адвокаты подозреваемого самоустранились от защиты подозреваемого и ни разу не явились на судебное заседание для защиты интересов своего клиента, поэтому в целях соблюдения прав подозреваемого суд привлек адвоката из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

Клименко с 21 февраля 2014 г. находится в розыске СБУ. 28 февраля 2014 г. правительства Австрии и Швейцарии объявили об аресте активов Клименко. 15 мая 2014 Совет ЕС также принял решение о замораживании всех счетов Клименко.