Суд заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Клименко, ГПУ завершила следствие
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"Указанное лицо подозревается в участии в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, которое причинило тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах, и преступления небольшой тяжести в сфере служебной деятельности", - говорится в сообщении ГПУ.
Следствие установило, что Клименко в 2012-2013 годах в составе возглавляемой Януковичем преступной организации завладел средствами госбюджета Украины на 3,1 млрд грн путем незаконного возмещения из госбюджета НДС на счета 3 фиктивных предприятий.
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Главная военная прокуратура ГПУ завершила заочное досудебное расследование в отношении Клименко по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству, банку, кредитным учреждениям, другим юридическим лицам или гражданам) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас идет процесс ознакомления стороны защиты подозреваемого с материалами уголовного производства.
В ГПУ отметили, что адвокаты подозреваемого самоустранились от защиты подозреваемого и ни разу не явились на судебное заседание для защиты интересов своего клиента, поэтому в целях соблюдения прав подозреваемого суд привлек адвоката из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.
Клименко с 21 февраля 2014 г. находится в розыске СБУ. 28 февраля 2014 г. правительства Австрии и Швейцарии объявили об аресте активов Клименко. 15 мая 2014 Совет ЕС также принял решение о замораживании всех счетов Клименко.
Генеральной # прокуратурой Украины завершено специальное досудебное расследование производства по подозрению бывшего Министра доходов и сборов Украины https://t.co/JIbnBqYvXZ- ГПУ (@GP_Ukraine) 20 августа 2019 г.
- Напомним, 13-14 июля 2017 года в Киеве и Одессе прошло более 100 обысков в связанных с Клименко компаниях, а также в медиа-холдинге "Вести".
- Связанная с ним группа компаний "Юнисон" купила на "отмытые" $778 млн элитную недвижимость, землю и удерживала медиахолдинг "Вести".
- По данным ГПУ, Клименко вывел из государственного бюджета сумму, эквивалентную $12 млрд.
- Бизнес-империю Клименко охраняла частная охранная фирма "Скиф", имущество которой также арестовано.
- Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал об арестованном имуществе Клименко на 900 млн грн.
- В распоряжение Украины передали арестованное имущество Клименко на 1,3 млрд грн.
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