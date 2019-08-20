Субсидию наличными можно будет получить в 38 банках. Список

20 августа, 2019, 19:36

Правительство расширило перечень банков, через которые украинцы могут получать монетизированную субсидию

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Отмечается, что это может быть один из 38 уполномоченных банков на осуществление социальных выплат.

Начиная с октября 2019 года, выплату наличных субсидий будут осуществлять местные органы соцзащиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты, на которые пенсионеры получают пенсию.

Тем, кто еще не на пенсии, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в Ощадбанке.

Тем, кому присуждена безналичная форма помощи, а это те домохозяйства, которые имеют долги за коммунальные услуги, будут получать субсидию исключительно через Ощадбанк.

Монетизированную субсидию можно получать через любой из ниже перечисленных банков: