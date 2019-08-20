Субсидию наличными можно будет получить в 38 банках. Список
20 августа, 2019, 19:36
Правительство расширило перечень банков, через которые украинцы могут получать монетизированную субсидию
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Отмечается, что это может быть один из 38 уполномоченных банков на осуществление социальных выплат.
Начиная с октября 2019 года, выплату наличных субсидий будут осуществлять местные органы соцзащиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты, на которые пенсионеры получают пенсию.
Тем, кто еще не на пенсии, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в Ощадбанке.
Тем, кому присуждена безналичная форма помощи, а это те домохозяйства, которые имеют долги за коммунальные услуги, будут получать субсидию исключительно через Ощадбанк.
Монетизированную субсидию можно получать через любой из ниже перечисленных банков:
- АО "Укрэксимбанк"
- АО "Ощадбанк"
- АО КБ "ПРИВАТБАНК"
- АО АБ "Укргазбанк"
- АО "Укрсоцбанк"
- АО "Райффайзен Банк Аваль"
- АО "Кредобанк"
- АО "УкрСиббанк"
- АО "Идея Банк"
- АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"
- АО "Пиреус Банк МКБ"
- АО "АЛЬФА-БАНК"
- АО "ОТП Банк"
- АО "Банк Альянс"
- АО АКБ "Львов"
- АО АКБ "Индустриалбанк"
- АО "МТБ БАНК"
- АО АБ "ЮЖНЫЙ"
- А Т "Полтава-банк"
- АО "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК"
- АО "ВОСТОЧНО-УКРАИНСКИЙ БАНК "ГРАНТ"
- АО "Юнекс Банк"
- АО "Коммерческий Индустриальный Банк"
- АО "Универсал Банк"
- АО "АКБ" РАДАБАНК "
- АО "БАНК ВОСТОК"
- АО "МОТОР-БАНК"
- АО "КБ" Аккордбанк "
- АО "КРИСТАЛБАНК"
- АО "БАНК СИЧ"
- АО "БАНК" Клиринговый дом "
- АО "МЕТАБАНК"
- АО "Международный Инвестиционный Банк"
- АО "ПРАВЭКС БАНК"
- АО "ТАСкомбанк"
- АО "Укрстройинвестбанк"
- АО «АКЦЕНТ-БАНК» (АО «А-БАНК»)
- АО «АГРОПРОСПЕРИС БАНК» (АО «АП БАНК»)
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