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Espreso.tvОбществоСталлоне показал новый тизер продолжения боевика "Рэмбо: Последняя кровь"

Сталлоне показал новый тизер продолжения боевика "Рэмбо: Последняя кровь"


фото: YouTube
Американский актер Сильвестр Сталлоне опубликовал трейлер боевика "Рэмбо: Последняя кровь", в котором он возвращается к своей культовой роли - ветерана вьетнамской войны Джона Рэмбо

Об этом актер сообщил на странице в Instagram.

"Не он это начал, но он это закончит", - подписал тизер Сталлоне.

В ролике содержится много отсылок к первому фильму франшизы "Рэмбо: Первая кровь".

"Я наконец вернулся домой, чтобы защитить единую семью, которую знал", - говорит за кадром его герой.

Сюжет: Джон Рэмбо отправляется в Мексику, чтобы отыскать пропавшую Габриэль - дочь своей подруги, о которой он заботился вместо родного отца. Вместе с местной журналисткой Кармен они выходят на преступный синдикат, занимающийся торговлей людьми и сексуальным рабством. Чтобы положить конец их жестокости, Рэмбо вспоминает все, чему научился на войне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!! THE NEW TEASER. !!!! "HE DID NOT START IT, BUT HE WILL END IT"

A post shared by Sly Stallone (@officialslystallone) on

 

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