Сталлоне показал новый тизер продолжения боевика "Рэмбо: Последняя кровь"

20 августа, 2019, 20:25

Американский актер Сильвестр Сталлоне опубликовал трейлер боевика "Рэмбо: Последняя кровь", в котором он возвращается к своей культовой роли - ветерана вьетнамской войны Джона Рэмбо

Об этом актер сообщил на странице в Instagram.

"Не он это начал, но он это закончит", - подписал тизер Сталлоне.

В ролике содержится много отсылок к первому фильму франшизы "Рэмбо: Первая кровь".

"Я наконец вернулся домой, чтобы защитить единую семью, которую знал", - говорит за кадром его герой.

Сюжет: Джон Рэмбо отправляется в Мексику, чтобы отыскать пропавшую Габриэль - дочь своей подруги, о которой он заботился вместо родного отца. Вместе с местной журналисткой Кармен они выходят на преступный синдикат, занимающийся торговлей людьми и сексуальным рабством. Чтобы положить конец их жестокости, Рэмбо вспоминает все, чему научился на войне.