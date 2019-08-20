Соперник Ломаченко получит самый большой гонорар в своей карьере

20 августа, 2019, 12:19

Люк Кэмпбелл в бою против Василия Ломаченко заработает более 1 млн евро, что является рекордом для британца

Об этом сообщает Sport Arena.

Британский боксер Люк Кэмпбелл, который 31 августа в Лондоне проведет бой против украинца Василия Ломаченко, за выход на ринг получит призовые на сумму 1 млн фунтов. Это рекордный гонорар для британца, который провел на профессиональном ринге 22 поединка.

Ломаченко и Кэмпбелл сразятся за титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC, также украинец будет защищать свои чемпионские пояса по версиям WBA и WBO. Бой пройдет 31 августа в Лондоне на арене О2, на него уже проданы все билеты.