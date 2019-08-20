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Espreso.tvОбщество#SelfieWithFlag: МИД запускает флешмоб ко Дню флага

#SelfieWithFlag: МИД запускает флешмоб ко Дню флага

Ко Дню Государственного Флага Украины 23 августа МИД запускает проект #SelfieWithFlag

Об этом сообщает Публичная дипломатия Украины от МИД в Facebook.

"Мы уверены, что у каждого украинца есть любимые географические локации в Украине. Если же Вы за границей - выберите место, которое имеет интересную историю и связано с Украиной. Поэтому, друзья, призываем принять Государственный флаг Украины и посетить интересующие Вас места ", - говорится в сообщении.

Условия следующие:

  • сделать фото с флагом Украины,
  • опубликовать их на своих аккаунтах Facebook, Twitter и Instagram, добавляя хэштег #SelfieWithFlag или # СелфизПрапором
  • рассказать всему миру об уникальности этого места.

Отмечается, что самые захватывающие фотографии будут опубликованы на всех страницах соцсетей МИД, а фото-победитель станет обложкой аккаунтов МИД в социальных сетях до конца лета.

 

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