#SelfieWithFlag: МИД запускает флешмоб ко Дню флага
20 августа, 2019, 17:11
Ко Дню Государственного Флага Украины 23 августа МИД запускает проект #SelfieWithFlag
Об этом сообщает Публичная дипломатия Украины от МИД в Facebook.
"Мы уверены, что у каждого украинца есть любимые географические локации в Украине. Если же Вы за границей - выберите место, которое имеет интересную историю и связано с Украиной. Поэтому, друзья, призываем принять Государственный флаг Украины и посетить интересующие Вас места ", - говорится в сообщении.
Условия следующие:
- сделать фото с флагом Украины,
- опубликовать их на своих аккаунтах Facebook, Twitter и Instagram, добавляя хэштег #SelfieWithFlag или # СелфизПрапором
- рассказать всему миру об уникальности этого места.
Отмечается, что самые захватывающие фотографии будут опубликованы на всех страницах соцсетей МИД, а фото-победитель станет обложкой аккаунтов МИД в социальных сетях до конца лета.
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