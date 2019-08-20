С 1 октября в Украине ужесточат требования пожарной безопасности в гостиницах
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook.
Новые изменения в Государственные строительные нормы вступят в действие уже с 1 октября
В частности, возможность использования эффективных систем пожаротушения водой, а также современных систем раннего обнаружения угроз и чрезвычайных ситуаций.
Согласно новым изменениям в ГСН, гостиницы нужно обустраивать системами противопожарной защиты в соответствии с ГСН "Системы противопожарной защиты".
Кроме этого, подъезд пожарных автомашин к зданиям гостиниц должен быть обеспечен также к основным эвакуационным выходам и входам, ведущим к пожарным лифтам.
В новых изменениях в ГСН также сохраняются требования по степени огнестойкости зданий гостиниц и допустимых при этом этажности и площади противопожарных отсеков для безопасности людей.
Кроме этого, допускается размещать гостиницы на 1-3 этажах общественных зданиях иного назначения и жилых домах I-III степеней огнестойкости при условии их отделения в противопожарный отсек и предсказания отдельных путей эвакуации.
Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар": 9 погибших. Среди них - ребенок и гражданка Австралии.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
-
14 августа, 2019 10 фактов об Алексее Гончаруке, которого видят новым премьером
-
Читайте также
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
-
14 августа, 2019 10 фактов об Алексее Гончаруке, которого видят новым премьером