С 1 октября в Украине ужесточат требования пожарной безопасности в гостиницах

20 августа, 2019, 15:56

В новых нормах по проектированию гостиниц есть ряд современных решений для усиления обязательной пожарной безопасности в них

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook.

Новые изменения в Государственные строительные нормы вступят в действие уже с 1 октября

В частности, возможность использования эффективных систем пожаротушения водой, а также современных систем раннего обнаружения угроз и чрезвычайных ситуаций.

Согласно новым изменениям в ГСН, гостиницы нужно обустраивать системами противопожарной защиты в соответствии с ГСН "Системы противопожарной защиты".

Кроме этого, подъезд пожарных автомашин к зданиям гостиниц должен быть обеспечен также к основным эвакуационным выходам и входам, ведущим к пожарным лифтам.

В новых изменениях в ГСН также сохраняются требования по степени огнестойкости зданий гостиниц и допустимых при этом этажности и площади противопожарных отсеков для безопасности людей.

Кроме этого, допускается размещать гостиницы на 1-3 этажах общественных зданиях иного назначения и жилых домах I-III степеней огнестойкости при условии их отделения в противопожарный отсек и предсказания отдельных путей эвакуации.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар": 9 погибших. Среди них - ребенок и гражданка Австралии.