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Espreso.tvОбществоРоссийская сторона отказывается демонтировать оборонительные сооружения у Станицы Луганской - ОЦКК

Российская сторона отказывается демонтировать оборонительные сооружения у Станицы Луганской - ОЦКК

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Но оккупанты отказываются от "зеркальных" действий

Об этом сообщает ОЦКК в Facebook.

"В 11.00 (20 августа - ред.,), как было заявлено накануне СММ ОБСЕ и Российской Федерации, украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения № 1. Однако, российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому НЗФ ОРЛО синхронно не начали демонтаж. в результате украинская сторона вынуждена была прекратить указанные выше работы ", - говорится в сообщении.

В дополнение, незаконные вооруженные формирования РФ угрожают оружием, которого на участке разведения не должно быть и не допускают украинскую сторону для проведения ремонтных работ на разрушенной части моста.

 

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