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Espreso.tvОбществоРоссияне украли в Турции яхту стоимостью $2 млн

Россияне украли в Турции яхту стоимостью $2 млн

В Мармарисе (Турция) группа россиян похитила яхту, стоимость которой составляет $2 млн

Об этом сообщает Deniz Gazete, передает Liga.net.

"В Мармарисе была украдена яхта Ghost 3, которая стоит $2 млн. Группой, которая осуществила похищение, руководил полковник в отставке ВМС России Олег Попиль. Одного представителя группировки задержали в Москве", - отмечается в сообщении.

По данным издания, 13 июля двое россиян арендовали яхту в неделю. "Когда яхту не вернули, несмотря на истечение срока аренды 19 июля, должностные лица компании сообщили Береговой охране, и Интерпол установил, что яхта покинула территориальные воды Турции", - отмечается в сообщении.

Злоумышленники специально сняли устройство электронной системы наблюдения и пристроили к игрушечной лодке. Пока она курсировала в заливах Мармариса, яхта уже отбыла в неизвестном направлении.

Полиция и Интерпол установили, что похищением яхты занималась группа из восьми человек. Некоторые из них прибыли в Даламан, где остановились в отелях. Договор аренды заключали двое мужчин и две женщины, они 13 июля сели на яхту, переместились на ней в соседнюю бухту и сошли на берег, поселившись в отеле.

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