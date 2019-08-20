Россияне украли в Турции яхту стоимостью $2 млн
Об этом сообщает Deniz Gazete, передает Liga.net.
"В Мармарисе была украдена яхта Ghost 3, которая стоит $2 млн. Группой, которая осуществила похищение, руководил полковник в отставке ВМС России Олег Попиль. Одного представителя группировки задержали в Москве", - отмечается в сообщении.
По данным издания, 13 июля двое россиян арендовали яхту в неделю. "Когда яхту не вернули, несмотря на истечение срока аренды 19 июля, должностные лица компании сообщили Береговой охране, и Интерпол установил, что яхта покинула территориальные воды Турции", - отмечается в сообщении.
Злоумышленники специально сняли устройство электронной системы наблюдения и пристроили к игрушечной лодке. Пока она курсировала в заливах Мармариса, яхта уже отбыла в неизвестном направлении.
Полиция и Интерпол установили, что похищением яхты занималась группа из восьми человек. Некоторые из них прибыли в Даламан, где остановились в отелях. Договор аренды заключали двое мужчин и две женщины, они 13 июля сели на яхту, переместились на ней в соседнюю бухту и сошли на берег, поселившись в отеле.
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
-
14 августа, 2019 10 фактов об Алексее Гончаруке, которого видят новым премьером
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация