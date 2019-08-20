Россия запланировала в сентябре военные учения с рядом стран

20 августа, 2019, 07:58

В сентябре 2019 году Россия запланировала военные учения "Центр-2019", в которых кроме российских военных примут участие представители Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана

Об этом заявили в Минобороны РФ, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что в учениях примут участие около 128 тыс. военных, более 20 тыс. единиц техники, 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.

Учения пройдут в два этапа - в рамках первого органы военного руководства отработают управления войсками во время борьбы с терроризмом, отражение ударов средств воздушного нападения и ведение разведывательно-поисковых и оборонительных действий.

Второй этап будет посвящен вопросам управления подразделениями во время массированного огневого удара и наступления на условного противника.

Основные действия учений пройдут на восьми полигонах: общевойсковых "Тоцкий", "Донгуз", "Аданак", "Чербаркульский", "Юргинский", "Алейск", а также полигонах войск ПВО "Ашулук" и "Сафакулево".

"На полигонах государств-партнеров по отдельным планам будут отработаны эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями", - заявили в Минобороны РФ.

Учения также затронут акваторию Каспийского моря, где будут отрабатывать содействие сухопутным войскам, оборону морских коммуникаций и морской экономической деятельности.