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Espreso.tvОбществоРадиационный фон в Украине не изменился из-за взрывов на полигоне в РФ, - ГСЧС

Радиационный фон в Украине не изменился из-за взрывов на полигоне в РФ, - ГСЧС

Результаты радиометрических измерений в период с 10 по 18 августа свидетельствуют о том, что радиационный фон в Украине не изменился из-за чрезвычайной ситуации, возникшей вблизи Архангельской области

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

По прогнозным данным радиоактивно загрязненные воздушные массы могли гипотетически достичь территории Украины в ночь с 11 на 12 августа и охватывать территорию ее восточных и юго-восточных областей.

Поэтому метеостанции измеряли уровень радиации в режиме повышенной готовности 4 раза в сутки. Также ежедневно измеряли атмосферные выпады и отбирали атмосферные аэрозоли в Киеве, Сновске, Чернобыле - ежесуточно по 12 часов.

К режиму учащенных измерений привлекли метеостанции Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областей, а после проведения дополнительного прогнозирования 12 августа привлекли Одесскую область.

"Результаты измерений в период с 10 по 18 августа свидетельствуют о том, что радиационный фон в Украине не претерпел никаких изменений, а именно мощность экспозиционной дозы на всей территории Украины находится в своих привычных рамках, в воздушных пробах не обнаружено дополнительных радионуклидов, которые могут свидетельствовать о прохождении над территорией Украины радиоактивно загрязненных масс ", - говорится в сообщении ГСЧС.

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