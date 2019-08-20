"Среда будет горячей" прогноз погоды Натальи Диденко

20 августа, 2019, 11:09

В среду, 21 августа, температура воздуха в Украине составит +28 ... + 30 ° C, в южных, восточных и большинстве центральных областей - до +30 ... + 34 ° C, местами - до +35 ° C, в Карпатах будет +21 ... + 24 ° C

Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Среда в Украине будет горячей. 21 августа максимальная температура воздуха составит +28 ... + 30 градусов, на юге, на востоке и в большинстве центральных областей +30 ... + 34, местами до +35 градусов. В Карпатах +21+ 24 градуса. Сухо солнечная погода будет доминировать, лишь на крайнем западе возможны периодически дождь и гроза", - рассказала Диденко.

В Киеве 21 августа будет жарко и солнечно: около + 30 ° C в течение дня и +16 ... + 18 ° C - ближайшей ночью.

Жара ослабнет 22 августа в западных областях, 23 августа - еще и в северных. Юг и восток страны будут оставаться в горячем сухом воздухе. Кроме того, 22-23 августа усилится восточный ветер.

"Такие условия, когда длительное время царит жара, сухой воздух и сильный ветер могут вызвать суховеи. Вода будет самой большой потребностью в ближайшие дни - не забывайте пить побольше и защищайтесь от чрезмерного солнца очками, кружевными зонтиками и кепками с шляпками, или перемещайтесь от тени к тени", - добавила метеоролог.