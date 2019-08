"Среда будет горячей" прогноз погоды Натальи Диденко

20 августа, 2019, 11:09

В среду, 21 августа, температура воздуха в Украине составит +28 ... + 30 ° C, в южных, восточных и большинстве центральных областей - до +30 ... + 34 ° C, местами - до +35 ° C, в Карпатах будет +21 ... + 24 ° C