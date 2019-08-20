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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" сократила численность комитета по евроинтеграции до семи человек, - Климпуш-Цинцадзе

"Слуга народа" сократила численность комитета по евроинтеграции до семи человек, - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что партия "Слуга народа" решила, что в комитете Верховной Рады по евроинтеграции должно быть не более, чем семь депутатов - минимальное количество, о котором договорились политические силы

Об этом она на своей странице в Facebook .

"Пренебрегши общим решением относительно предельного размера комитетов, которое было достигнуто на первом заседании подготовительной группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата), руководство монобольшинства решило, что, например, в комитете по евроинтерации должны быть не не менее, а не более, чем семь (!) человек ", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

В то же время, добавила она, в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должны работать 20 депутатов.

Следует отметить, что другие фракции были способны предложить в комитет большее количество депутатов, однако его численность была установлена в соответствии с количеством, которое смогла представить "Слуга народа" - четыре депутата.

"Такое предложение СН свидетельствует о "весомости" евроинтеграции среди приоритетов партии, которая завтра уже станет правящей", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

"Напомню, евроинтеграция - это не "международные вояжи", не торжественные фото с руководителями ЕС, а, прежде всего, долгая, кропотливая и хлопотная работа во всех сферах жизни страны - от транспорта, таможни и энергетики к защите авторских прав и изменению трудового законодательства. Именно от профильного комитета зависит, как быстро и насколько качественно Рада будет рассматривать евроинтеграционные законопроекты, которых так ждут украинцы ", - заявила вице-премьер.

Депутат Ирина Геращенко в комментариях под заметкой вице-премьера подтвердила, что решение было принято.

Впрочем, пока принятие этого решения не подтверждают официально, о нем известно только со слов нескольких народных депутатов.

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