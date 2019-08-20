"Кормят, как свиней": в Турции в отеле отравились 260 туристов, среди них - украинцы, - СМИ
Об этом пишет РБК-Украина.
Общее количество пострадавших составило 260 человек, из которых более полусотни - граждане Украины. Также постояльцы отеля из Украины сообщают о том, что несколько человек погибли после отравления.
Состояние госпитализированных оценивается как тяжелое и средней тяжести.
Как рассказывают очевидцы, отдыхающие в отеле часто жаловались на плохой сервис и случаи отравления. Туристы говорят, что в отеле их "кормят, как свиней" некачественной пищей и продуктами, которые уже испортились.
Также сообщается, что администрация Limak Lara De Luxe Hotel с целью "замять" инциденты пытается договориться с пострадавшими клиентами.
Отмечается, что в отеле должны провести инспекции, чтобы выяснить причины массового отравления. Уже начато расследование.
Украинское посольство в Турции пока не комментирует этот инцидент.
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
-
14 августа, 2019 10 фактов об Алексее Гончаруке, которого видят новым премьером
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация