"Кормят, как свиней": в Турции в отеле отравились 260 туристов, среди них - украинцы, - СМИ

20 августа, 2019, 14:51

В отеле Limak Lara De Luxe Hotel в городе Лара произошло массовое отравление, несколько туристов погибли

Об этом пишет РБК-Украина.

Общее количество пострадавших составило 260 человек, из которых более полусотни - граждане Украины. Также постояльцы отеля из Украины сообщают о том, что несколько человек погибли после отравления.

Состояние госпитализированных оценивается как тяжелое и средней тяжести.

Как рассказывают очевидцы, отдыхающие в отеле часто жаловались на плохой сервис и случаи отравления. Туристы говорят, что в отеле их "кормят, как свиней" некачественной пищей и продуктами, которые уже испортились.

Также сообщается, что администрация Limak Lara De Luxe Hotel с целью "замять" инциденты пытается договориться с пострадавшими клиентами.

Отмечается, что в отеле должны провести инспекции, чтобы выяснить причины массового отравления. Уже начато расследование.

Украинское посольство в Турции пока не комментирует этот инцидент.