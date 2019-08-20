"Это комплимент магической Гренландии": королевская семья Дании не отбросила идею продать остров Трампу

20 августа, 2019, 18:43

Члены королевской семьи Дании не исключили идею президента Дональда Трампа о покупке Гренландии, добавив, что местные жители острова могут сами решить его судьбу

Об этом пишет Newsweek.

Принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена брата королевы Маргрете II принца Вальдемара предположила, что это следует воспринимать как комплимент.

"Предложение о покупке является комплиментом для волшебной Гренландии, поскольку предложения получают только желаемые районы. Народ Гренландии должен и может решить свою собственную судьбу", - сказала она.

Ее сын, принц Марио Макс Шаумбург-Липпе, добавил: "Я люблю Гренландию и хочу, чтобы там граждане были счастливы".

Трамп также сказал, что мог бы помочь скандинавской стране, купив Гренландию, заявив, что этот остров "очень сильно вредит Дании, так как они теряют почти $ 700 млн в год, удерживая ее".