"Еспресо" проводит Всеукраинскую акцию #ПрапорНезалежності

20 августа, 2019, 11:38

Вскоре Украина будет праздновать День Независимости и День Флага

Именно к этим важным праздникам телеканал "Еспресо" вместе с радиостанцией "Страна ФМ" инициировал Всеукраинскую акцию #ПрапорНезалежності.

Цель акции: популяризировать национальный флаг и ввести традицию ежегодно на День Флага и День Независимости Украины, 23 и 24 августа, украшать пространство вокруг себя украинской символикой, а именно - флагом.

"Цель акции, которую мы инициируем третий год подряд, напомнить и призвать украинцев, чтобы они подготовились ко Дню Флага, Дню Независимости, украсив себя и пространство вокруг желто-синими флагами. Сегодня, когда украинские воины защищают родную землю, территориальную целостность и ее суверинитет, именно государственный флаг их сопровождает как на фронте, так и в тылу", - рассказывает менеджер проектов телеканала "Еспресо" Ясковец Борис.

Присоединиться к акции #ПрапорНезалежності можно, в частности, распространив ролик со страницы "Еспресо" в Facebooк.

Телеканал "Еспресо" готов показывать интересные истории, связанные с флагом. Свои обращения и приветствия могут присылать семьи, общины, коллективы, бойцы АТО. Все они будут опубликованы на сайте espreso.tv.