//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Еспресо" проводит Всеукраинскую акцию #ПрапорНезалежності

"Еспресо" проводит Всеукраинскую акцию #ПрапорНезалежності

Вскоре Украина будет праздновать День Независимости и День Флага

Именно к этим важным праздникам телеканал "Еспресо" вместе с радиостанцией "Страна ФМ" инициировал Всеукраинскую акцию #ПрапорНезалежності.

Цель акции: популяризировать национальный флаг и ввести традицию ежегодно на День Флага и День Независимости Украины, 23 и 24 августа, украшать пространство вокруг себя украинской символикой, а именно - флагом.

"Цель акции, которую мы инициируем третий год подряд, напомнить и призвать украинцев, чтобы они подготовились ко Дню Флага, Дню Независимости, украсив себя и пространство вокруг желто-синими флагами. Сегодня, когда украинские воины защищают родную землю, территориальную целостность и ее суверинитет, именно государственный флаг их сопровождает как на фронте, так и в тылу", - рассказывает менеджер проектов телеканала "Еспресо" Ясковец Борис.

Присоединиться к акции #ПрапорНезалежності можно, в частности, распространив ролик со страницы "Еспресо" в Facebooк.

Телеканал "Еспресо" готов показывать интересные истории, связанные с флагом. Свои обращения и приветствия могут присылать семьи, общины, коллективы, бойцы АТО. Все они будут опубликованы на сайте espreso.tv.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 августа, 2019 вторник

больше новостей

20 августа, 2019 вторник

19 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать