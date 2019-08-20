"Черные сотни" и другие "штурмы" не эффективны против контрабанды, - Нефедов
20 августа, 2019, 21:30
20 августа глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что спецоперации не действенны в борьбе с контрабандой
Об этом сообщил Нефедов в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.
"Если говорить о "Черных сотнях", то многие другие спецоперации проводились от "Контрабанде Стоп" в каким-то другим, там "Бастионы" и другие такие красивые громкие названия. Честно говоря, эффективность их работы достаточно низкая. Именно потому, что я верю в то, что остановить поток контрабанды можно, создав условия, когда возить что-то "в серую" или "в черную" становится не выгодно. или становится невозможно большими объемами. Прекратить же ее просто за счет того, что теоретически арестуем каждого контрабандиста - для меня это выглядит довольно утопично", - сказал Нефедов.
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